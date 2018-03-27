Сторонники Жовтяка добились своего

Уже в который раз под стенами Секретариата Президента собрались несколько тысяч человек, преимущественно членов УНП, с требованием объяснить увольнение их соратника и экс-губернатора Киевской области Евгения Жовтяка. Наверное, и сами устали считать, сколько раз это делали. Но в этот раз собрались, очевидно, недаром. Сначала “беркутами” были биты, а затем наконец отправили делегацию на беседу к Секретариату.

Уже через полчаса после того, как прозвучало “Наших бьют!”, на углу Банковой и Лютеранской было спокойно. Несколько сот жителей области (по некоторым данным – из 30 районов) разговаривали, а то и мирно препирались с милицией и крепышами из отряда “Беркут”. Ситуация чем-то напоминала «старые добрые» времена кучмизма, разве что отличалась толерантной безмятежностью. На вопрос УНИАН, что же в действительности произошло на Банковой, ответил председатель Броварской районной организации УНП Михаил Хрущенко:

"Сначала наши активисты пытались перед кордоном милиции поставить палатку и стол, чтобы могла работать инициативная группа.

Вдруг появился «Беркут», нам не дали этого сделать. Начали толчею, повалили женщину, девушку, образовалась потасовка.... После чего подошел к нам полковник милиции, назвался начальником киевской милиции Яремой – хотя мы точно знали, что это не правда – опять начались силовые приемы. Там было несколько наших депутатов. Их там рвали, бросали. Этим привели в возмщение всех людей, все пошли “в атаку”, поднялся страшный шум...

После этого вышел Рыбачук, которому объяснили причину нешего пребывания здесь. В конце концов, выбрали делегацию из местных депутатов и активистов УНП, которые отправились на переговоры в Секретариат. А мы ждем..."

Почему нужно было бить людей, - возмущаются сторонники экс-губернатора, - если никто не собирался проявлять никаких признаков агрессии, просто пришли понять, почему уволили Жовтяка... Об этом пожилые женщины говорили с офицерами милиции, последние соглашались, качали головами, мол, такая работа и куда денешься, и не давали себя фотографировать, отшучиваясь: что же мне жена сделает, как увидит фото, где я с другими женщинами?

Активисты, хоть и шутили, прекрасно понимали, какие шансы восстановления на должности главы областной администрации. И тихонько, шепотом говорили: на самом деле все просто, мы прекрасно знаем, за что убрали Евгения Дмитриевича – как мог руководитель области, еще и Киевской, проиграть выборы? Теперь для Президента область как бы потеряна... Хоть губернатор всегда был рядом с Ющенко.

Павел Нетудыхата

P.S. Встреча депутатов и активистов УНП с Олегом Рыбачуком длилась почти час. "В ходе встречи, - сказал депутат Киевского областного совета Николай СТЕЛЬМАХ, - мы опять заявили о несогласии с решением освободить Е.ЖОВТЯКА от этой должности, выложили свои аргументы в интересах того, что Е.ЖОВТЯК за время работы в должности добился заметных сдвигов на лучшее, начал наводить порядок в земельных отношениях. Господин РЫБАЧУК заявил о намерении 2 июня встретиться с Е.ЖОВТЯКОМ, который сейчас находится в больнице после операции, и вместе с ним подготовить материалы к встрече Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Е.ЖОВТЯКОМ”.

Дата встречи Президента Украины и Е.ЖОВТЯКА пока еще неизвестна.