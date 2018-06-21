Глава МИДа Латвии: Вопрос бойкота Евро-2012 не стоит, есть личный выбор европейских политиков

Господин Ринкевич, поедете ли Вы в Украину на Евро-2012? Собираются ли члены правительства Латвии посетить чемпионат Европы?

Что касается лично меня, то этот вопрос задан несколько преждевременно. Это вопрос планирования тех визитов и тех обязательств, которые у меня есть. Но я не исключаю, что кто-то из правительства Латвии приедет на чемпионат.

Как Вы оцениваете подготовку Украины к Евро? Стадионы, аэропорты, дороги, отели?

Последний раз я был на Украине в начале 2010 года. Так что боюсь, что не смогу оценить должным образом. Но я слышал, что работа проведена. Читая средства массовой информации, общаясь с представителями спортивной общественности, я понимаю, что работа проделана большая. И будем надеяться, что чемпионат пройдет хорошо.

Я так поняла, что в начале 2010 года состояние нашей инфраструктуры не произвело на вас большого впечатления?

Когда готовишься к таким большим мероприятия, это хороший повод поработать над развитием инфраструктуры.

Вы вчера были на встрече министров иностранных дел ЕС, где обсуждался украинский вопрос. Как прошла встреча?

Мы обсудили проблемы отношений между Украиной и ЕС, отметили то, что есть хорошие наработки по новому договору по Ассоциации между Украиной и ЕС, но в то же время есть вопросы, в которых наше мнение различается. Это, безусловно, касается политических свобод и прав человека в Украине – тут у ЕС свой взгляд. Мы считаем, что диалог по этим вопросам между Украиной ЕС нужно продолжить. Поскольку все-таки есть некоторые проблемы, есть вопросы по госпоже Тимошенко, по ее лечению. И Украине нужно прислушаться к нашему мнению.

Но я бы не хотел, чтобы это воспринималось как давление. Это вопрос наших ценностей, и я абсолютно уверен, что Украина хочет быть частью Европы, следовательно, выход будет найден.

Насколько эффективной вы считаете практику бойкотов спортивных соревнований?

Я согласен со своим шведским коллегой, который сказал, что инструментарий внешней политики Евросоюза еще не исчерпан - есть и другие рычаги для работы с нашими украинскими партнерами. Я не считаю, что мы должны связывать спортивные мероприятия с политическими шагами. Мы должны разговаривать с Украиной, доносить свою позицию до украинских партнеров. Мы не считаем, что то, что происходит Украине в отношении политических свобод, это нормально, но в то же время, на мой взгляд, не будет правильным связывать политические вопросы со спортивными.

Инициатором бойкотов Евро-2012 стала Германия. Она не сделала резких заявлений после того, как в соседней с Украиной России разогнали демонстрацию оппозиции. Некоторые провластные СМИ считают, что это «двойные стандарты» Германии, и даже независимые аналитики пишут про ось Россия-Германия. Как вы это прокомментируете?

Я могу сказать то, что Латвия и ЕС выступают за единое отношение к этим вопросам. Мы также обсуждали подготовку саммита Евросоюза и России, который пройдет в Санкт-Петербурге в июне. И мы точно так же отмечали, что вопрос по соблюдению прав человека и политических свобод должен стоять на повестке дня на саммите.

Европа выступает за то, чтобы у оппозиции Украины и России были такие же равные условия для выступлений и реализации своих прав, как в Евросоюзе. Мы будем продолжать эту линию и с Россией, и с Украиной, и с таким государством, как Китай. Понимаем, что это весьма непростой диалог, как понимаем и то, что и в ЕС не все в порядке. Но мы работаем над этим, над этим трудятся наши омбудсмены. И что касается Латвии, я могу вас уверить, мы абсолютно точно выступаем против двойных стандартов. Об этом я тоже говорил, выступая на совещании министров иностранных дел.

Но почему та же Европа не бойкотировала Олимпиаду-2008 в Китае, где, мягко говоря, далеко не все благополучно с правами человека, а так активно обсуждает возможность бойкота Украины? Или, к примеру, может ли под ударом бойкота оказаться Олимпиада в российском Сочи 2014 года и Чемпионат мира по футболу в России?

Вопрос бойкота, как неучастия команд, вообще не стоит на повестке дня и никогда не будет стоять. Я не считаю, что смешивать спорт и политику это правильно. Вопрос в другом. Перед каждым политиком Европы стоит вопрос: едет он или не едет в Украину. И с какой мотивацией он принимает решение.

Кроме того, я не считаю, что нужно сравнивать упомянутые вами мероприятия. Насколько я знаю, были европейские политики, которые не ехали на открытие Олимпиады в Китае, и будут те, кто не поедет в Сочи. Но это индивидуальный, а не коллективный выбор.

В Украине, когда речь заходит о судебных процессах над оппозиционерами, некоторые эксперты ссылаются на Европу. В Европе есть прецеденты, когда отставные политики за свои действия попадают под суд: Франция - Ширак, Исландия - Херде, Румыния - Басеску. В таком случае, почему, на Ваш взгляд, европейские политики отказывают в таком же праве на суд Украине?

Видите ли, во многих случаях расследования начинаются, еще когда эти политики находятся во власти. Когда возникают основания для привлечения их к уголовной ответственности, их привлекают без любых исключений. В Украине нас беспокоит то, что человек, проигравший выборы, получает в итоге обвинения, процессы. И если мы видим, что ограничены возможности защищаться, если видим, что есть правовые нормы, которые нарушаются по общеевропейским стандартам, это вызывает обеспокоенность. Никто не говорит, что людей нельзя привлекать к ответственности за содеянное. Вопрос в том, как используется юридическая процедура. И почему она применяется к проигравшим выборы, а при этом не расследуются правонарушения нынешних чиновников, о которых пишет пресса. В Латвии есть и министры, и премьер-министры, и президент, по отношению к которым дела расследуются. Это часть демократического процесса.

Разрешен ли в Латвии выезд осужденных на лечение за рубеж?

Точно не знаю. Но в наших законах есть нормы, которые обязывает нашу систему исправительных учреждений делать абсолютно все для лечения заключенных и обеспечения медицинского присмотра.

Могут ли иностранные граждане посещать осужденных латвийских граждан в тюрьме?

С особенного разрешения тюремных властей, конечно, это возможно.

Что бы сделало правительство Латвии, если бы вдруг причастным к преступлениям оказался один из действующих лидеров оппозиции?

Правительство бы ничего не делало, это вопрос прокуратуры и судебных инстанций. И правительство не вмешивается в эту компетенцию. Кстати, наших лидеров оппозиции иногда вызывают в прокуратуру. Дело одного оппозиционера уже три года находится в суде, процесс идет. Но правительство не будет вмешиваться и не будет давать указаний. У нас прокуратура является частью судебной системы. У нас даже генерального прокурора представляет в парламенте глава Верховного суда, а не глава государства. И это все же дополнительная гарантия того, что система независима от исполнительной и законодательной властей.

Почему, по Вашему мнению, в защиту Ходорковского не встало столько же европейских политиков, как встало в защиту Тимошенко?

Мне кажется, что Украина хочет видеть себя частью Европы, и здесь принципы должны соблюдаться четко. Но и по Ходорковскому у нас были довольно обстоятельные разговоры между ЕС и Россией.

Можно ли, если позволите, Ваш взгляд со стороны - почему странам Прибалтики удалось достаточно быстро интегрироваться в Европу, у нас же пока с этим как-то туго получается?

Это тема для целой научной конференции (смеется). Я бы хотел оставить вопрос без однозначного ответа. Но я абсолютно уверен, что Украина будет развиваться по пути европейских ценностей. Конечно, переход от одной системы к другой занимает больше времени, он более сложен. Но если у граждан Украины есть стремление развиваться по европейскому пути, то граждане сделают все, чтобы его пройти. Даже если путь будет тернистым.

Беседовала Елена Мигачева