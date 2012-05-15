Тюремщики: График лечения Тимошенко обнародован, чтобы избежать провокаций
Распорядок дня экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обнародован для того, чтобы избежать провокаций со стороны ее защиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей «Укрзалізниці» заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский
«Вчера в интернете был обнародован график лечебных процедур Юлии Владимировны. Там нет ничего секретного. Это распорядок дня. Там указано проведение процедур, но не написано каких. Этот график нас вынудили обнародовать в СМИ, потому что идут провокации в нашу сторону», - сказал А.Лапинский.
По его словам, защита Ю.Тимошенко необоснованно обвиняет пенитенциарную службу в непредоставлении доступа к экс-премьеру.
«В свободное время для Юлии Тимошенко, которое предусмотрено этим графиком, мы всегда впускаем ее защитников и будем пускать», - сказал А.Лапинский.
Он напомнил, что недавно к Ю.Тимошенко были допущены Президент Литвы Даля Грибаускайте, а также представители дипломатического корпуса США в Украине.
«Мы открыты для международных организаций. Мы пускаем тех, кому это положено по закону», - подчеркнул он.
По словам А.Лапинского, «Государственная пенитенциарная служба Украины, правительство Украины в целом принимают все возможные меры для того, чтобы лечебно-реабилитационный курс Ю.Тимошенко в больнице прошел положительно».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что защита Ю.Тимошенко обратится в Европейский суд по правам человека из-за распространения работниками Министерства здравоохранения Украины конфиденциальной информации о ней.