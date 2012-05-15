Тюремщики: График лечения Тимошенко обнародован, чтобы избежать провокаций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей «Укрзалізниці» заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский

«Вчера в интернете был обнародован график лечебных процедур Юлии Владимировны. Там нет ничего секретного. Это распорядок дня. Там указано проведение процедур, но не написано каких. Этот график нас вынудили обнародовать в СМИ, потому что идут провокации в нашу сторону», - сказал А.Лапинский.

По его словам, защита Ю.Тимошенко необоснованно обвиняет пенитенциарную службу в непредоставлении доступа к экс-премьеру.

«В свободное время для Юлии Тимошенко, которое предусмотрено этим графиком, мы всегда впускаем ее защитников и будем пускать», - сказал А.Лапинский.

Он напомнил, что недавно к Ю.Тимошенко были допущены Президент Литвы Даля Грибаускайте, а также представители дипломатического корпуса США в Украине.

«Мы открыты для международных организаций. Мы пускаем тех, кому это положено по закону», - подчеркнул он.

По словам А.Лапинского, «Государственная пенитенциарная служба Украины, правительство Украины в целом принимают все возможные меры для того, чтобы лечебно-реабилитационный курс Ю.Тимошенко в больнице прошел положительно».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что защита Ю.Тимошенко обратится в Европейский суд по правам человека из-за распространения работниками Министерства здравоохранения Украины конфиденциальной информации о ней.