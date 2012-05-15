Еврокомиссия увидела, что демократии в Украине все меньше

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“В сфере демократии и прав человека наблюдалось дальнейшее ухудшение. Несколько оппозиционных лидеров, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, стали субъектами выборочного правосудия, которое характеризовалось непрозрачными судебными процессами. Это стало предметом значительной критики, как внутри страны, так и за рубежом”, - указывается в документе.

Еврокомиссия отмечает, что достижения Украины в сфере общих ценностей, и в частности, в уважении к верховенству права, будут иметь чрезвычайно важное значение для политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, в том числе в контексте заключения Соглашения об ассоциации и его дальнейшей реализации.

Вместе с тем, Еврокомиссия отмечает, что одобрение нового закона относительно общественных объединений в марте 2012 года является важным шагом Украины, который может свидетельствовать об изменениях в существующих тенденциях.