Луценко подсказал Меркель, что надеть на Евро-2012

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко не является сторонником бойкота Евро-2012 в Украине, но призывает политиков и болельщиков приходить на матчи в футболках с надписью “Юле – свободу!”.

Об этом Ю.Луценко сообщил в интервью УНИАН, которое он дал в Апелляционном суде г. Киева, который сегодня рассматривает апелляцию экс-главы МВД на приговор. Ответы на вопрос УНИАН Ю.Луценко писал в «клетке», пока судьи пересказывали “краткое содержание” его дела.

В частности, на вопрос «Совет ЕС так и не принял решения относительно возможного бойкота Евро-2012 в Украине. Что получит Украина от политического бойкота?», Ю.Луценко ответил так: «Я не являюсь сторонником бойкота Евро-2012. Напротив, я бы хотел видеть госпожу Меркель в футболке с надписью “Юле – свободу!” рядом с Януковичем. Вот это была бы самая яркая демонстрация позиции ЕС».

«Пользуясь случаем, призываю к такой же демонстрации всех украинских и зарубежных болельщиков во время чемпионата», - написал Ю.Луценко .

*** Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН