Пшонка назвал «фантазиями» сообщения о нарушении прав Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в Санкт-Петербурге назвал надуманными сообщения СМИ о нарушении прав бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в местах лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это фантазии, неправда. Нахождение Ю.Тимошенко в местах лишения свободы - прозрачно... Ни о каких нарушениях и речи быть не может», - сказал В.Пшонка журналистам в Санкт-Петербурге, куда он приехал на внеочередное заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в 2009 году. С конца декабря она отбывает срок в колонии в Харькове.

Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля, заявив, что ее избили трое сотрудников Качановской колонии во время ее принудительной госпитализации в больницу в Харькове.

Представители правоохранительных органов опровергали факт избиения Ю.Тимошенко и то, что она голодает.

Утром 9 мая экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко привезли в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Рекомендованный международной медицинской комиссией курс реабилитации будут проводить врач из немецкой клиники «Шарите» доктор Лутц Хармс совместно с украинскими врачами.

9 мая Л.Хармс заявил, что Ю.Тимошенко прекратила голодовку.