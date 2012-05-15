У Азарова сегодня - ланч в Брюсселе

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в официальной программе рабочего визита главы украинского правительства, во вторник, 15 мая, Н.Азаров в Европейской Комиссии встретится с Высоким Представителем ЕС - вице-президентом Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Планируется, что в здании Совета ЕС премьер-министр Украины посетит рабочий ланч в рамках заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, а после этого примет участие в заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС.

Вечером 15 мая Н.Азаров встретится с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Кроме того, программой рабочего визита запланирована на вторник совместная пресс-конференция Н.Азарова, Ш.Фюле и министра иностранных дел Дании Вилли Сёвндаля.

Глава украинского правительства сегодня вечером даст интервью французской газете "Le Monde" и немецкой - "Handilsbladtt", а также проведет встречу с представителями европейского бизнеса.

В среду, 16 мая, в Европейском парламенте Н.Азаров встретится с президентом политической группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов Европейского парламента" Ханнесом Свободой.

Кроме того, завтра украинский премьер-министр выступит на конференции "Украина и ЕС - какое будущее?" в Европейском парламенте и даст ряд интервью европейским изданиям "La Tribune" и "Financial Times".

Н.Азаров также в среду проведет встречу с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. После этого запланирован совместный подход к СМИ.