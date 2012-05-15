Турчинов не верит, что спецсуд будет объективным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сообщил журналистам в суде.

Он обратил внимание на то, что уже традиционно представителей СМИ не пускают в зал суда, для рассмотрения жалобы выбирают помещение, в котором может разместиться, максимум, 20 человек.

А.Турчинов выразил сомнения в объективности Высшего спецсуда.

«Мы не ожидаем от этого суда каких-либо объективных решений», - сказал он.

А.Турчинов напомнил, что у защиты есть много аргументов в пользу того, что решения судов первой и апелляционной инстанции были политически мотивированными.

Как сообщал УНИАН, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу, которым бывший премьер приговорена к семи годам лишения свободы.

На заседании председательствует судья Александр Елфимов. Также присутствуют представители прокуратуры, гражданского истца и представители защиты Ю.Тимошенко.