Турчинов не верит, что спецсуд будет объективным

10:51, 15 мая 2012
Политика
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Александр Турчинов не верит в объективность рассмотрения Высшим специализированным судом кассационной жалобы Юлии Тимошенко на приговор по «газовому» делу.

Турчинов напомнил, что решения судов были политически мотивированы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сообщил журналистам в суде.

Он обратил внимание на то, что уже традиционно представителей СМИ не пускают в зал суда, для рассмотрения жалобы выбирают помещение, в котором может разместиться, максимум, 20 человек.

А.Турчинов выразил сомнения в объективности Высшего спецсуда.

«Мы не ожидаем от этого суда каких-либо объективных решений», - сказал он.

А.Турчинов напомнил, что у защиты есть много аргументов в пользу того, что решения судов первой и апелляционной инстанции были политически мотивированными.

Как сообщал УНИАН, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу, которым бывший премьер приговорена к семи годам лишения свободы.

На заседании председательствует судья Александр Елфимов. Также присутствуют представители прокуратуры, гражданского истца и представители защиты Ю.Тимошенко.

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