Депутаты решили сегодня сидеть в Раде до ночи

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 324, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующее предложение внес лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В частности, он отметил, что на прошлой пленарной неделе ВР не рассмотрела ряд важных законов из-за блокирования работы парламента оппозиционными депутатами.

В сегодняшнюю повестку дня работы ВР внесены около 50 законопроектов.