Депутаты решили сегодня сидеть в Раде до ночи
10:48, 15 мая 2012Политика
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Парламент сегодня решил работать до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Рада решила поработать сегодня до победного конца
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 324, зарегистрированных в сессионном зале.
Соответствующее предложение внес лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
В частности, он отметил, что на прошлой пленарной неделе ВР не рассмотрела ряд важных законов из-за блокирования работы парламента оппозиционными депутатами.
В сегодняшнюю повестку дня работы ВР внесены около 50 законопроектов.
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