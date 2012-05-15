Бютовцы покинули сессионный зал ВР

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем как покинуть сессионный зал лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин сказал, что фракция прекратила блокирование парламента, поскольку сегодня проходит рассмотрение кассационной жалобы. «Мы больше не доверяем украинскому судопроизводству. Своим присутствием во время рассмотрения кассации мы поддерживаем нашего лидера», - сказал А.Кожемякин.

Он подчеркнул, что сегодняшнее заседание ВР должно было бы начаться с рассмотрения чрезвычайной ситуации, в которой оказалась Украина «из-за игнорирования прав людей». По его словам, оценки европейских лидеров свидетельствуют о том, что Украина стоит на пороге международной изоляции.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решения судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.

Адвокат Александр Плахотнюк просит Высший спецсуд отменить постановление Апелляционного суда Киева от 23.12.2011 года по делу по обвинению Ю.Тимошенко и приговор Печерского районного суда Киева от 11.10.2011 года, а уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко закрыть в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

А.Плахотнюк указывает на необоснованность решений судов двух инстанций, отмечает многочисленные нарушения прав Ю.Тимошенко во время досудебного следствия, рассмотрения дела в суде первой инстанции и в апелляционном суде.

Сегодня, 15 мая, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.