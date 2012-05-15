Кличко божится, что с Партией регионов водиться не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал во время встречи с жителями Чернигова, которая состоялась вчера в городском Дворце культуры.

Также он считает, что оппозиция должна объединиться, чтобы получить большинство в парламенте после выборов. По словам В.Кличко, представители оппозиционных сил должны объединить свои усилия не просто для того, чтобы пройти в Верховную Раду Украины, а получить большинство, чтобы влиять на принятие решений.

В то же время он отметил, что каждая оппозиционная партия имеет свою платформу, идеологию и сторонников, а поэтому объединение не всегда повышает рейтинг.

"В политике пять плюс пять – не всегда десять", - сказал лидер «УДАРа».

Он объяснил, что, согласно данным социологических опросов, рейтинг партии "Фронт Змін" достигал 10%, партии "УДАР" – 7% (хотя сейчас рейтинг, по информации В.Кличко вырос тоже до 10%), а рейтинг объединенных политических сил составляет 13%.

Важным, по мнению лидера "УДАРа", является также объединение оппозиционных политиков для защиты результатов голосования.