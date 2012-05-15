Янукович летит к Путину на неформальный саммит

Во время мероприятия предусматривается, в частности, обмен мнениями по ключевым направлениям развития СНГ, актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и другим темам, которые представляют взаимный интерес для государств - участниц Содружества.

Как сообщала пресс-служба Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Левочкина, в Москве состоится общение главы государства со своими коллегами, во время которого будут обсуждаться ключевые направления двустороннего взаимодействия в контексте активизации дальнейшего сотрудничества.

В материалах пресс-службы Кремля к неформальному заседанию Совета глав государств СНГ, которые имеет в своем распоряжении УНИАН, говорится, что во время неформального заседания Совета глав государств СНГ будет рассмотрен ход ратификации Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

«Значительным событием стало подписание в октябре прошлого года нового Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, который призван заменить собой целый ряд многосторонних и двусторонних соглашений. Новый договор, который учитывает нормы и правила ВТО, должен стать реальным инструментом активизации торгово-экономического сотрудничества государств Содружества на основе единых и транспарентных правил. 1 апреля Российская Федерация завершила процедуру ратификации договора. Во время будущей неформальной встречи главы государств Содружества планируют обсудить ход выполнения аналогичных процедур в странах СНГ», - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что значительное внимание планируется уделить углублению процессов экономической интеграции на пространстве Содружества.

Главы государств СНГ примут участие в неформальном заседании по приглашению Президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Кремля сообщает, что неформальные встречи лидеров стран СНГ, в котором в этом году председательствует Туркменистан, стали ежегодной традицией. Предыдущий неформальный саммит, посвященный 20-летию СНГ, состоялся 20 декабря 2011 года в Москве.

Ожидается, что с учетом неформального характера будущей встречи, которая не предполагает фиксированной повестки дня, главы государств проведут обмен мнениями по ключевым направлениям деятельности и развития Содружества, перспективам дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках СНГ.

Самолет главы Украинского государства прибудет в Москву после обеда. Вечером после саммита В.Янукович планирует вернуться в Киев.