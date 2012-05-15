Кличко говорит, что его пытаются столкнуть лбами с Яценюком

Об этом сообщил лидер партии Виталий Кличко в эфире телеканала ICTV.

"Сейчас идут спекуляции, что могут выборы пройти после Евро-2012, в июле. Есть также даты: одновременно с парламентскими, после парламентских и не исключено, что выборы могут быть в мае следующего года, 2013-го. Только исходя из того, что представитель власти не может получить голоса избирателей", - цитирует политика Украинская правда.

"Раздаются какие-то заявления от оппозиционных сил, что Кличко не участвует. Знаете что! Наша позиция последовательна: таких заявлений, я не участвую в выборах, я никогда не делал, это какие-то договоренности и спекуляции. Спекуляциями я не хочу никогда заниматься", - заявил политик.

"Когда будут объявлены выборы на пост мэра, наша политическая сила будет делать это заявление", - уточнил лидер партии.

"Виртуально мы можем спекулировать. Многие политики начинают спекулировать и манипулировать людьми, потому что мы не знаем, никто не знает, может быть у Арсения Яценюка больше информации, но на сегодняшний день такой информации нет - когда будут выборы городского главы", - отметил он.

Кроме того, Кличко отказался отвечать на вопрос о будущих президентских выборах, заявив, что его пытаются "столкнуть лбами" с Яценюком.