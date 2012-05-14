Яценюк назвал, кто пойдет на житомирские округа от оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк сегодня на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопрос о перспективах нынешнего оппозиционного объединения для участия в выборах.

Он отметил, что "это впервые в украинской истории оппозиционные партии объединились в единую команду".

При этом он охарактеризовал предыдущие объединительные процессы в украинской оппозиции как обычные соглашения о сотрудничестве, блоках и коалициях.

"Раньше это были соглашения о сотрудничестве, раньше это было формирование коалиции, раньше это были блоки, а теперь оппозиция выступила единой политической командой», - отметил А.Яценюк.

Он также выразил убеждение в том, что после парламентских выборов в Украине встанет вопрос формирования единой партии на базе основных оппозиционных партий.

"После выборов, уверен, встанет вопрос формирования единой партии на базе основных оппозиционных партий, и это качественно изменит политическую картину в Украине", - сказал А.Яценюк, добавив, что «наш союз – объединенная оппозиция - имеет не краткосрочную политическую цель, а долгосрочную государственно-созидательную".

Он также презентовал кандидатов от объединенной оппозиции на выборах в ВР в мажоритарных округах в Житомирской области.

„Это произошло, мы договорились – объединенная оппозиция и партнеры – о том, кто будет побеждать на округах в Житомирской области”, - отметил А.Яценюк.

В частности, по его словам, „на округ № 64 (Житомир) от объединенной оппозиции пойдет Геннадий Зубко - "Фронт Змін", на округ № 65 – Павел Жебривский ("Украинская платформа") - в настоящее время народный депутат Украины, на 66-й округ (Коростень) пойдет Андрей Озерчук (ВО "Батькивщина"), на округ № 67 (Новоград-Волынский) объединенная оппозиция делегирует Виталия Француза (ВО "Батькивщина"), на 68-й округ (Малин) мы делегируем Евгения Добряка от ВО "Батькивщина", на 69-й округ (Чуднов) пойдет кандидатом Сидор Кизин от наших партнеров от ВО „Свобода”.

«Так мы начали победное шествие на парламентскую кампанию 2012 года”, - сказал А.Яценюк.