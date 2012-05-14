Латвийский депутат призывает не смешивать спорт и политику

Спорт и политику не стоит смешивать. Об этом заявил депутат латвийского Сейма Дзинтарс Закис, представляющий партию «Новое Время», которая является членом Европейской народной партии.

Как сообщает Главком, Закис высказался категорически против бойкота представителями ЕС проведения Евро-2012 в Украине. Он также назвал неправильным перенос разногласий среди политиков на спортсменов.

Закис сказал: «Мы хорошо помним нашу общую историю, и то, что и во времена Советского Союза было достаточно много подобного рода бойкотов, из-за которых страдали спортсмены».

Латвийский парламентарий подчеркнул, что его страна не является сторонницей каких-либо радикальных действий по отношению к Украине, высказавшись за скорейшее разрешение связанного с Юлией Тимошенко политического кризиса.