Латвийский депутат призывает не смешивать спорт и политику
13:18, 14 мая 2012Политика
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Дзинтарс Закис - категорически против бойкота представителями ЕС проведения Евро-2012 в Украине.
|Дзинтарс Закис утверждает, что помнит историю
Как сообщает Главком, Закис высказался категорически против бойкота представителями ЕС проведения Евро-2012 в Украине. Он также назвал неправильным перенос разногласий среди политиков на спортсменов.
Закис сказал: «Мы хорошо помним нашу общую историю, и то, что и во времена Советского Союза было достаточно много подобного рода бойкотов, из-за которых страдали спортсмены».
Латвийский парламентарий подчеркнул, что его страна не является сторонницей каких-либо радикальных действий по отношению к Украине, высказавшись за скорейшее разрешение связанного с Юлией Тимошенко политического кризиса.
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