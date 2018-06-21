По ком ударит международная изоляция Украины?

«Кейс Тимошенко» («кейс» в переводе с английского - дело). Так у европарламентариев называется ситуация с Юлией Владимировной. К слову, два дня назад на одной международной конференции в Брюсселе в кругу участников этого мероприятия лидер крупной фракции Европарламента, признанный друг Украины, сказал, что пытается собрать команду европарламентариев, чтобы приехать на матчи Евро в Украину. Но не садиться в секторах c украинскими политиками, а демонстративно сесть с болельщиками из Европы и придумать акцию с кричалкой-требованием освободить Тимошенко.

Список внешнеполитических провалов украинской власти следует один за другим. Европейский саммит в Ялте лидеры ЕС проигнорировали, в пятницу президент Янукович сказал, что пауза в отношениях с ЕС пойдет на пользу обеим сторонам, а посол США Теффт в этот же день сказал, что встреча Януковича с Обамой не состоится.

Тимошенко на устах у европейцев, так же, как слово «бойкот» или «изоляция». Кому будет плохо от бойкота, поинтересовались мы у экспертов, и чем он закончится.

«Прекращение дипломатического общения с Украиной может вылиться в организованное движение против вашей власти. Любой антиправительственный кризис в Украине будет поддержан европейскими политиками, - поделился на правах анонимности один европейский чиновник. - Политическая субъектность страны на международной арене стремительно падает. Если с президентом никто не хочет иметь дела и его перестают уважать, это плохо в первую очередь для него. Не исключаю, что следующим шагом станут санкции против Януковича и других чиновников...»

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ОТНЕСЕТСЯ СКЕПТИЧЕСКИ

Владимир Посельский, вице-президент Международной неправительственной организации «Украина в Европе» (Париж):

Международная изоляция становится для украинской власти реальностью. Даже у поляков заканчивается терпение. Последнее заявление Коморовского, что он приедет на Евро только после решения по Тимошенко - это выразительный сигнал. Практически отмененный саммит в Ялте - это демонстративный отказ от контактов на высоком уровне. Изоляция проявится и на Евро. Евро состоится, но руководители Евросоюза не упустят случая высказать свое отношение к действующей власти. А осенью после Евро все будут ждать парламентских выборов. Многое зависит от того, как они будут квалифицированы независимыми наблюдателями. И если они не будут признаны европейским сообществом, то следующей фазой станет отношение к нам, как к Беларуси. Дальше последует замораживание счетов, закрытие виз «фабрикантам дел Тимошенко».

На Украину возлагались надежды, все верили, что она пойдет по восходящей. А сейчас мы в тупике. Причем не только руководство Евросоюза, но и лидеры аналитических центров Европы, авторитетные фигуры принимают участие в бойкоте, они пишут однозначные редакторские колонки, осуждая украинскую власть. Границы терпения и понимания перейдены. Скептицизм становится доминантой настроения европейского сообщества. Что бы ни сказал Янукович, все воспринимается плохо.

Что касается Франции, пока прошедшие выборы отвлекли внимание, но думаю, что Олланд будет также скептически относиться к украинской власти. Сам факт, что Европа заблокировала подписание Договора об ассоциации - это уже минус. Сам статус-кво - это откат.

МЫ МОЖЕМ ПРИЙТИ К ТОТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины:

Сейчас сложилась наихудшая внешнеполитическая ситуация за двадцать лет нашей независимости. Я все эти годы работал в системе МИДа и не помню такого, чтобы в отношении Украины и ее руководства был сделан настолько откровенный, демонстративный и очевидный демарш. Это самая низкая точка имиджевых потерь, о которых вы говорите и которые можно себе представить. Демократическая часть Европы и мира смотрит на нас, как на страну, которая ведет себя совершенно неадекватно. И это очень грустно. Потому что еще несколько месяцев назад мы стояли на пороге очень важного события, связанного с евроинтеграцией. А теперь это соглашение в дальнем ящике. Поэтому потери тут колоссальные и для общества, и для государства. Они и репутационные, и политические, и экономические. Потенциальная угроза того, что, например, какая-то часть болельщиков, услышав заявления своих руководителей не поедет в Украину, - это уже экономика. Ситуация недопустимая. И менять ее нужно срочно, иначе мы придем к тотальной изоляции. И это будет толкать руководство на Восток, и будет означать потерю независимости.

Янукович едет на саммит СНГ, и о чем будет идти речь на этой встрече, учитывая, что на западном направлении ситуация является практически провальной. Объективно, тут возможности для давления растут. Я надеюсь, что ситуация не будет фатальной, поскольку интересы правящего класса Украины не совпадают с интересами правящего класса России, желающим все поглотить. Но отдельные элементы, которые на данный момент не будут казаться этой власти важными, могут быть просто отданы, как это было с Харьковскими соглашениями.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ НЕ ВИЖУ

Иван Попеску, народный депутат Украины (Партия Регионов):

Я не вижу оснований для международной изоляции. По линии Европы мы приняли Уголовно-Процессуальный кодекс. Мы ожидаем выводов экспертов Совета Европы, чтобы Президент или подписал УПК или отправил на доработку. Мы готовим закон об адвокатуре. Мы выполняем свои обязательства перед ПАСЕ. Завтра приедут докладчики Совета Европы, которые в марте виделись с Юрием Луценко, на этот раз они будут встречаться с бывшим премьер-министром, которая получает соответствующее лечение. При всех проблемах Европа не может не видеть, что мы выполняем свои обязательства. Но если кто-то хочет использовать этот момент, чтобы подчеркнуть свои позиции в собственных странах, где они проигрывают выборы (как представители Европейской народной партии), то это лишь пиар. Я не вижу оснований для изоляции, я вижу давление.

Относительно Евро... Бойкота со стороны болельщиков не будет. Евро состоится. Финал состоится в Киеве. Вы знаете позицию и УЕФА, и ФИФА. Они не хотят политизировать ситуацию. Но все зависит от того, какое решение примут в Брюсселе. К тому же я хочу напомнить, что во времена Античной Греции во время Олимпийских игр прекращались даже войны и проводились соревнования. Не надо путать политику и спорт. Украина готова проводить Евро и принимать на высшем уровне. Конечно, политики хотят этем воспользоваться. Но в любом случае и украинская власть, и Федерация футбола, и города, принимающие Чемпионат покажут, что Украина обеспечит очень высокие стандарты для проведения Чемпионата.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА С ОБАМОЙ - ЕЩЕ ОДИН ЩЕЛЧОК ВЛАСТИ

Владимир Горбач, президент института Евроатлантического сотрудничества:

От международной изоляции проигрывает все общество. Изоляция фактически объявлена в очень важный и критический для Украины момент - на этапе утверждения Соглашения об Ассоциации и ЗСТ. И хотя Янукович сказал, что пауза, на которую поставлены отношения Украины и ЕС будет полезна обеим сторонам, дай Бог, чтоб она принесла пользу хотя бы одному Януковичу. Поскольку от этой паузы страдают бизнес, предприятия и сам Виктор Федорович, поскольку он чувствует себя игнорируемым коллегами. Конечно, МЗС и посольства осуществляют свои контакты с коллегами или контрагентами в рабочем порядке, хотя интенсивность будет уменьшена. Сегодня, несмотря на желание Януковича на саммите НАТО в мае увидеться с Обамой, посол США сказал, что встреча не состоится. И это еще раз подтверждает: США солидаризируется с европейской позицией. Несостоявшаяся встреча с Обамой - еще один щелчок по носу украинской власти.

Опрашивала Маша Мищенко