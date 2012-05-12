Людмила Алексеева: уже не важно, что на самом деле сделала Тимошенко

Такое мнение она высказала корреспонденту УНИАН в Москве.

«Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наверное, будучи на посту руководителя правительства она опустила какие-то вещи, которые можно ставить ей в минус. Но факт избирательного обвинения женщине, которая могла быть заметным политическим оппонентом нынешнего украинского президента, говорит о том, что это политический заказ», - сказала Л.Алексеева.

При этом она подчеркнула, что это уже не зависит от того были ли реальные основания для ее уголовного преследования.

«Если это политический заказ, я считаю это несправедливым, и правильно возмущается общественное мнение в Украине, международная общественность и добивается ее освобождения», - сказал она.