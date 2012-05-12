Объединенная оппозиция обещает отменить Налоговый и Пенсионный кодексы

Об этом сегодня во время Форума объединенной оппозиции заявил один из ее лидеров Арсений Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

“Объединенная оппозиция отменит Налоговый кодекс и в Украине будет принят кодекс экономического стимулирования”, - сказал он. По словам А.Яценюка, будут введены только 7 налогов, и таким образом будет самая простая налоговая система в Европе.

Это же самое, добавил он, касается и пенсионной реформы. “Мы отменим Пенсионный кодекс. Мы возобновим пенсионную справедливость”, - сказал А.Яценюк. По его словам, все украинцы будут переведены на общую систему пенсионного обеспечения и чиновники не будут получать какую-то другую привилегированную пенсию. Он заверил, что будет введена такая система, согласно которой каждый пенсионер получит сразу 334 грн как плату за повышение цен и тарифов.