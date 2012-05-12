Форум объединенной оппозиции утвердил проект Программы действий

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была принята сегодня на Форуме.

Предусматривается, что в течение мая – июля 2012 года будет проведена серия конференций, круглых столов, общественных слушаний с привлечением представителей гражданского общества, экспертов, общественных организаций, на которых будет обсуждаться предложенный проект Программы. В это же время, будут проведены Форумы оппозиционных сил во всех регионах Украины по рассмотрению этой программы.

Предусматривается, что все предоставленные предложения будут обобщены, и усовершенствованный проект Программы действий будет вынесен на следующий всеукраинский Форум объединенной оппозиции.

В Резолюции отмечается, что оппозиция сделала выводы из ошибок прошлого. «Во имя Украины мы отбросили свои амбиции: мощнейшие оппозиционные партии объединились в одну команду – Объединенной оппозиции – союз украинских демократических сил, который защищает национальные интересы и выступает единой реальной альтернативой нынешней власти», - говорится в документе. Оппозиция убеждена, что отстранит режим Виктор Януковича от власти, сформирует в будущей Верховной Раде демократическое большинство и вернет Украину на европейский путь развития, подчеркивается в документе. «Мы понимаем, что такие масштабные задачи может решить только новая власть, которая имеет доверие и поддержку общества. Мы хотим видеть всех граждан Украины соавторами окончательной Программы действий Объединенной оппозиции, которая после нашей победы на выборах непременно станет Программой действий новой демократической украинской власти», - говорится в Резолюции.

На этом Форум оппозиционных сил Украины завершил работу.

В завершение форума прозвучала Молитва за Украину «Боже великий єдиний»