Тимошенко предлагает отнимать награбленное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении Ю.Тимошенко к участникам Форума объединенной оппозиции, обнародованном сегодня ее дочерью Евгенией.

«Я также прошу объединенную оппозицию сразу после победы предусмотреть в нашей общей платформе создание специального комитета с участием общественности по организации возвращения предпринимателям их частной собственности, которая рейдерским и административно-бандитским путем была отнята у среднего класса в пользу новых семей за последние два года», - сказала она.

Ю.Тимошенко также просит оппозицию внести в первоочередной план действий расследование каждой незаконно взятой копейки из бюджетов всех уровней, каждого государственного предприятия, каждого государственного месторождения полезных ископаемых, всего, что без платы и тендеров присвоила себе эта «правящая свора».

«Мы обязаны убедить каждого украинца, что справедливость есть и мы ее вернем каждому», - отметила она. Ю.Тимошенко заметила, что «победа над уголовной кликой – это не только дело политиков». «Вернее, ни в коем случае не допустите, чтобы это стало лишь делом политиков. Это святая и спасительная борьба, где каждый человек чести не может остаться в стороне», - сказала она.