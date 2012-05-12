В Киеве начался Форум объединенной оппозиции

В Киеве на Михайловской площади начался Форум объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади собрались сторонники партий «Батьківщина», «Фронту Змін», «Народной самообороны», «За Украину!», ПРП, Народного руха Украины. Во время форума планируется утвердить резолюцию, программу действий объединенной оппозиции «Справедливое государство, честная власть, достойная жизнь». Также предусматривается, что во время форума будет зачитано письмо лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко к его участникам.

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