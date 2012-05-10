Адресную помощь ветеранам в Киеве закончат выплачивать до конца недели

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление труда и социальной защиты КГГА.

В Киевском городском центре по начислению и осуществлению социальных выплат заверяют, что до конца недели все отмеченные категории получат одноразовую адресную материальную помощь в полном объеме.

Столичная власть напоминает, что в соответствии с распоряжением КГГА, по случаю празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны войны, жертвы нацистских преследований получат одноразовую адресную материальную помощь в размере от 200 до 1500 гривень.

Так, помощь получают лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, которые принимали участие в героической обороне Киева и которым установлен статус «участник народного ополчения», инвалиды войны I, II и III групп, участники военных конфликтов из числа малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного удержания.

Кроме того, материальная помощь оказывается вдовам Героев Советского Союза и членам семей погибших военнослужащих и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, участников войны, которые при жизни были признаны инвалидами, и участники войны.

В Киеве проживают 51 тыс. 949 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых участники боевых действий и приравненные к ним лица, инвалиды и участники войны. Кроме того, 13 киевлян носят звание Герой Советского Союза.