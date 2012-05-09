Янукович: Украинский народ заплатил большую цену за освобождение Европы

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что украинский народ заплатил большую цену за освобождение Европы от нацизма.

Об этом он сказал, выступая на торжествах ко Дню Победы на Майдане Незалежности.

«Праздник Победы - большой день для всего украинского народа», - отметил он.

По его словам, миллионы наших соотечественников сложили головы в боях с врагом, стали жертвами военных действий, карательных операций, погибли в концентрационных и трудовых лагерях – вечная им память.

Президент подчеркнул, что «очаг мировой войны» вспыхнул в результате распространения идеологии фашизма. «Слабость и разъединенность европейских стран не позволила остановить нацистское нашествие, которое в короткий срок охватило всю Европу», - подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что вечным напоминанием и предостережением о страшных последствиях варварства стали польский Освенцим и украинский Бабий Яр и другие места массового уничтожения людей. «Должны также помнить, что тогдашний мировой конфликт стал итогом десятилетней глобальной экономической депрессии», - напомнил Президент.

В.Янукович отметил, что сегодня наблюдаются тревожные тенденции: в мире заостряется экономические проблемы, конкуренция за ресурсы и передел сфер влияния. «Растет религиозный и этнический экстремизм, популисты всех сортов рвутся к власти любой ценой, ставя под угрозу мир, покой и стабильность миллионов людей. Эти угрозы не обходят стороной и Украину, но мы выполним обязанность перед поколением победителей и сделаем все, чтобы не допустить войны и конфликты, а также сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины, демократию, внутренний гражданский мир и безопасность», - отметил Президент.