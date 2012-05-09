Журналистов выгнали с территории больницы Укрзализныци и закрыли ворота

Журналистов центральных и местных СМИ выгнали с территории ЦКБ Укрзализныци в Харькове, куда в эти минуты должны госпитализировать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, и закрыли на замок ворота медицинского учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН,в этиминутысотрудники милициипытаются вывестис территориимедучреждения сторонников Ю.Тимошенко,которые с самого утрадежурили передприемнымотделением больницы.



Сейчас на территориюЦКБУкрзализныциприехали начальникГУМВД в Харьковскойобласти ВикторКозицкийи начальник УправленияДПТСв Харьковской области ЕвгенийБараш.Натерриторию больницывъехалмикроавтобус,который былв кортеже,который выехализКачановскойисправительной колонии.



Стоит отметить, чтопациентам больницыне запрещеновыходить на улицу.

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