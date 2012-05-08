15 активистов «Батькивщины» держат голодовку в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины» со ссылкой на народного депутата, председателя Киевской областной организации партии Константина Бондарева.

По словам народного депутата, почти ежедневно к нему обращаются люди, которые хотят приобщиться к акции протеста против произвола и бесчинств режима В.Януковича.

«Если сытая и откормленная власть думает, что люди поголодают и разойдутся, то она ошибается. Это начало всеукраинского протеста против насилия, наглости и вседозволенности оккупационного режима Януковича», - заявил К.Бондарев.

Раньше, 27 мая, пять жителей Броварского района объявили голодовку и установили палатку напротив районной государственной администрации на Площади Свободы. 3 мая голодать начали в Белой Церкви на площади Тараса Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.