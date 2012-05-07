У Коморовского считают лицемерием призывы бойкотировать Украину

Западные политики призывами к бойкоту саммита лидер государств Центральной Европы в Ялте и финала Евро-2012 в Украине демонстрируют свое "лицемерие", о чем свидетельствует их абсолютно другой подход к нарушению прав человека в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН об этом в интервью газете Super Express сказал советник Президента Польши Роман Кужняр.

"Это выглядит как какая-то мода среди европейских политиков. Мы также серьезно обеспокоены тем, что делается с госпожой Тимошенко, но по крайней мере сейчас не видим оснований для такой эмоциональной реакции западных лидеров", - сказал он.

"Пусть покажут больше "холодного расчета". Так, как это сделают с Россией, ведь нет сомнений, что стандарты соблюдения прав человека, несмотря ни на что, в Украине однозначно лучше", - отметил советник Президента Польши.

Р.Кужняр призвал также рационально оценивать заявления самой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. "Давайте будем серьезными. Не думаю, что госпожу Тимошенко кто-то бил. Возможно, дошло до какой-то сутолоки, чего нельзя исключить, принимая во внимание ее темперамент", - сказал он, отметив, что украинская власть никогда не прибегла бы к ее избиению, побаиваясь международной огласки.

Р.Кужняр подтвердил, что Президент Польши Бронислав Коморовский на саммите в Ялте 11-12 мая планирует обсудить дело Ю.Тимошенко с Президентом Украины Виктором Януковичем, но отметил, что это не будет основной темой разговора.