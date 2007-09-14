Юлии Тимошенко подарили такууууую ракетку (фото)

Увеличенную в размере теннисную ракетку подарили лидеру БЮТ Юлии Тимошенко участники Всеукраинского детско-юношеского теннисного турнира "Солнечная ракетка", организаторами которого является спортивный клуб корпорации "Индустриальный Союз Донбасса", сообщает "Остров".

На теннисных кортах спорткомплекса "Селена", которые находятся в Черкассах, госпоже Тимошенко от лица организаторов и спонсоров была вручена теннисная ракетка, в размерами в несколько раз превосходящая настоящую.

Юлия Владимировна с восхищением приняла подарок и, взмахнув гигантским снарядом, сказала, что с такой ракеткой ей не страшно вступать в бой с любым политическим соперником. "Я готова сразиться с самим Виктором Януковичем, который, как я надеюсь, уже залечил свою спортивную травму", - сказала она.

Лидер БЮТ подчеркнула, что вызывает Януковича именно на корт, потому что сражаться с Виктором Федоровичем как с политическим оппонентом она не будет, так как "он проиграл эти выборы уже до официального голосования".

Что же касается тенниса, Ю. Тимошенко заверила журналистов, что не шутит и действительно в ближайшую неделю облачится в теннисную форму и выйдет на корт. Кто будет ее соперником Юлия Владимировна пока держит в секрете.