СМИ: Подчиненный Карпачевой заявляет о давлении и провокации руководства

Об этом пишет газета «Сегодня» (№99(4111) от 7 мая 2012 года).

Источники издания в правоохранительных органах цитируют сотрудника Секретариата Омбудсмена Юрия Сытника, в прошлом бывшего судмедэксперта, который якобы говорил: «...Нина Ивановна (Н.Карпачева - УНИАН) положила перед нами на стол фотографии Ю.Тимошенко и спросила, что мы можем сказать по поводу их».

«Я выразил сомнения относительно достоверности фото, спросил, кто их сделал, на что она с возмущением сказала, что это не мое дело. Мы с Селиным (речь идет о сотруднике Секретариата Омбудсмена Валерие Селине) разъяснили, что делать какие-либо выводы по поводу наличия и характера телесных повреждений по фотографиям невозможно — достоверность такой информации сомнительна, фото искажают цвет и форму повреждений. Карпачева перебила и настаивала, чтобы мы описали то, что видим...» - цитирует газета, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, слова Ю.Сытника.

Также, по данным источника, Ю.Сытник говорил, что сначала готовилась всего лишь «Служебная записка» — для внутреннего пользования по поводу ситуации с Ю.Тимошенко, «однако Карпачева на свое усмотрение внесла правки в текст и название».

«Это было юридически неграмотно и недопустимо, ведь мы не действующие судмедэксперты, однако получить обратно листки с нашими подписями возможности уже не было», — отметил Ю.Сытник.

Газета пишет, что он также якобы свидетельствует, что «Карпачева настойчиво требовала от него в документах «усилить» степень тяжести повреждений Тимошенко».

«Я ответил, что повреждения можно описать, «усилить» же невозможно. На вопрос, можно ли указать, что это следы гематом, ответил, что синяки и гематомы — разные по характеру повреждения... Если бы мы знали, что подписанный нами документ с подачи Карпачевой появится в интернете, никогда бы не поддались на эту провокацию руководства, о чем я сказал ей 27 апреля», - заявил А.Сытник. По его словам, Н.Карпачева ответила: «История вас не забудет».

В свою очередь, в комментарии газете Н.Карпачева сказала: «Никакой политики в моих действиях не было, и единственное, чего я хотела, направляя генпрокурору письмо с просьбой проверить информацию об избиении Юлии Тимошенко, это не допустить нарушения ее прав».

«Я вообще никогда Юле не симпатизировала. Но разве может оставаться Омбудсмен к чьей-то судьбе безразличным — действующий он или бывший? Вот и я не равнодушна к истории с Тимошенко. А ГПУ льет на меня грязь, и в офисе Уполномоченного сотрудники СБУ провели обыски, рылись в компьютерах. Это нормально? Не удивлюсь, если теперь там найдут наркотики. Беспредел», - подчеркнула она.

Газета цитирует неназваного «одного из руководителей спецслужбы»: «Даю не 100, а 1000%, что обысков мы не проводили. Обыски проводятся, когда возбуждено уголовное дело. Как юрист, Нина Ивановна это знает. Но играет на опережение, заодно пиарясь. В шахматах это называется гамбитом — противник жертвует фигурой, чтобы в итоге победить. Сейчас Карпачева подыгрывает Тимошенко, а потом Юля выручит ее, включив в предвыборный список БЮТ».

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля. Об избиении также заявила сама Ю.Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли эти заявления.

25 апреля на то время Омбудсмен Н.Карпачева заявила, что ее представитель во время осмотра Ю.Тимошенко обнаружил на ее теле синяки на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера синяк в правой паховой области живота.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии в отношении Ю.Тимошенко истязанием.

27 апреля Н.Карпачева распространила фотографии телесных повреждений экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больницу, в ходе чего, по ее словам, были нанесены телесные повреждения. Фотографии сделала сама Н.Карпачева.

4 мая В.Пшонка заявил, что Генеральная прокуратура отказала Ю.Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении во время транспортировки из исправительной колонии в больницу «Укрзалізниці» в Харькове.