Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин третий раз вступил в должность Президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца действующий Президент Дмитрий Медведев передал избранному Президенту Владимиру Путину символ президентской власти.

В.Путин принес президентскую присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», - произнес В.Путин слова присяги, положив правую руку на особый экземпляр Конституции РФ.

После этого председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин объявил о вступлении В.Путина в должность Президента.

Над куполом кремлевской резиденции взвился президентский штандарт и зазвучал гимн России.

Далее В.Путину как Верховному главнокомандующему Вооружённых сил России было передано управление стратегическими ядерными силами страны.