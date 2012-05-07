В Сирии проходят первые за последние 50 лет демократические выборы

Лишенная в рамках принятой в феврале 2012 года новой Конституции статуса "руководящей и направляющей силы"в обществе правящая партия Баас участвует в выборах на равной основе с другими партиями. Партия участвует в выборах в составе блока "Национальное единство". В него вошли также некоторые независимые депутаты, сообщает РИА «Новости».

За 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу ведут 7,195 тыс. кандидатов, 710 из них - женщины.

Принять участие в выборах могут более 14,7 млн человек. Правом голоса обладает каждый сириец, достигший 18-летия, за исключением состоящих на службе полицейских и военнослужащих.

Сирийское телевидение ведет прямую трансляцию с 50 избирательных участков. День выборов в Сирии выходным не объявляется.

Бойкотирующая выборы оппозиция считает, что в условиях продолжающихся уже 14 месяцев волнений и обстановке насилия свободные выборы проводить невозможно.

В Сирии более года не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв превысило 9 тысяч человек, около 230 тысяч стали беженцами, около миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В настоящее время в стране действует шаткое перемирие между вооруженным крылом оппозиции "Сирийской свободной армией" и правительственными войсками, регламентированное рамками плана спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана.