В Днепропетровской области в рамках субботника высажены 10 тысяч деревьев

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, в субботнике приняли участие более 136 тысяч жителей области, в том числе руководители и сотрудники региональных и местных органов власти.

В частности, председатель ОГА Александр Вилкул и председатель облсовета Евгений Удод посадили деревья в парках Днепропетровска.

В целом сегодня в городах и селах области было упорядочено 5,2 тыс га территории парков, скверов, аллей и придомовых территорий, создано более 20 га новых газонов и цветников, очищены от мусора 200 км берегов водоемов, ликвидированы сотни стихийных мусорных свалок.

Также во время субботника в Днепропетровской области оборудованы более 40 новых детских площадок.