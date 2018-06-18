В Москве Януковичу готовят судьбу Лукашенко

Считанные часы остаются до вступления в должность президента России Владимира Путина. Этот пост, как известно, он займет уже в третий раз. «Местоблюститель» Путина Дмитрий Медведев, на которого немало надежд возлагали российские либералы, вот-вот уйдет на второй план не только де-факто, но и де-юре. Уже сегодня очевидно, что с приходом Путина изменится и общая тональность российской внешней политики. И украинско-российские отношения в этом плане вряд ли станут исключением.

«Конфетно-букетный» период между Киевом и Москвой закончился в первый же год президентства Януковича. Добившись от нынешней украинской власти долгожданной пролонгации срока аренды Черноморского флота РФ в Крыму, со своей стороны, Москва на уступки для Киева так и не пошла. Продление базирования ЧФ России еще на 25 лет уже не устраивает российских правителей, заявляющих, что Киев мешает российским морякам чувствовать себя хозяевами Севастополя.

Двухсторонняя дружба снова уперлась в газовый вопрос. Киев уже почти два года ведет безуспешные переговоры с Москвой о снижении цены на российский газ. Но воз и ныне там. Тем временем в Кремле не скрывают: на украинском направлении, кроме газа, появилось еще пару нерешенных вопросов. Сейчас главным вопросом для Москвы останется решения вопроса «трубы» в свою пользу и участие Украины в интеграционных объединениях под российской эгидой. Или хотя бы предотвращение интеграции Украины с Евросоюзом, хотя здесь все сделало руководство Украины само, без лишнего вмешательства. Да и по базированию ЧФ РФ в Крыму снова возникли трения.

В этой ситуации Кремлю нужны дополнительные рычаги давления на Киев. Не случайно без пяти минут президент РФ Владимир Путин встал на защиту украинского экс-премьера Юлии Тимошенко, которую нынешние власти Украины отправили на 7 лет в тюрьму за подписанные в 2009 году с Россией газовые контракты. Путин, приравнявшись к лидерам западных стран, предложил медицинскую помощь Юлии Владимировне.

- Если Юлия Владимировна посчитает возможным и если власти Украины, наши украинские партнёры согласятся с этим, мы с удовольствием приняли бы Юлию Владимировну Тимошенко в России для лечения в любое удобное для неё и для властей Украины время, в любом лечебном заведении, - заявил он 3 мая во время встречи с журналистами.

Понятно, что, защищая Тимошенко, Путин отстаивает не столько принципы демократии, сколько подписанные контракты и свою репутацию. Ведь зимой 2009 года он лично согласовывал то злополучное соглашение во время многочасовых переговоров с Тимошенко за закрытыми дверями. И приговор экс-премьеру Украины, понятно, бросает тень на лидера России. Свое отношение к делу Путин высказывал неоднократно. По его словам, подписанное соглашение полностью соответствует законодательству обеих стран.

- Мы, когда подписываем соглашения с какой бы то ни было страной, с любой страной, и Украина в этом смысле не исключение, конечно, наши юристы досконально изучают законодательство страны – нашего партнёра для того, чтобы гарантировать нас от любых рисков при исполнении этих контрактов, - уточнил на днях свою позицию в отношении контрактов Владимир Путин.

Не стоит забывать, в каких условиях были подписаны газовые соглашения 19 января 2009 года. С одной стороны, замерзала Европа, с другой – в самой Украине полным ходом шла горячая политическая борьба за будущее президентское кресло. Очевидно, что именно это позволило тогда Владимиру Путину сыграть на противоречиях и добиться удачных для Москвы условий продажи газа. Естественно, пересматривать такие соглашения Москва не намерена. Но и продолжать игры на интересах внутри украинских элит после прихода к власти Януковича стало сложно. Хотя бы потому, что вертикаль управления страной крепко сосредоточилась в руках одной политической силы, а украинская оппозиция до сих пор деморализована и, по большому счету, пока не способна влиять на ситуацию в стране.

Любезное приглашение Тимошенко на лечение в Москву – ключ к пониманию того, какой будет политика старого-нового президента России в отношении официального Киева. Очевидно, что России выгодно поколебать «монолитную» власть Партии регионов и тем самым сделать Януковича более сговорчивым, то есть снова попробовать реализовывать принцип «разделяй и властвуй».

Не зря же пока еще президент Дмитрий Медведев прямо заявил, что преследование политических оппонентов в Украине неприемлемо, и это «бросает тень на тех, кто такие решения принимает».

Не исключено, что за заявлениями российского руководства последуют конкретные действия. Например, на Януковича могут обрушить всю мощь российских федеральных телеканалов. Причем вспомнить украинскому президенту могут многое: от принятия непопулярных социальных решений до роскоши в его резиденции Межгорье на фоне обнищания простых украинцев.

Как показывает опыт прежних лет, многосерийные фильмы типа «Крестный Батька», в котором телемастера с НТВ разоблачали политику дружественного Москве президента Беларуси Александра Лукашенко, производятся в рекордные сроки, да и появляются обычно тогда, когда это выгодно Кремлю. После этого обычно следуют более серьезные экономические санкции – торговые ограничения, пошлины, проверки. Свое предупреждение в виде «сырной войны» Украина уже получила.

Все это вряд ли добавит рейтингов Партии регионов накануне парламентских выборов. Ведь базовый электорат «регионалов» на Востоке и Юге Украины все еще тяготеет к «совку», чем в очередной раз наверняка обязательно попробуют многие воспользоваться.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве