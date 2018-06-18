Казусы избирательной кампании на Хмельнитчине

Уже очевидно, что выборы в законодательный орган государства - парламент - должны стать, прежде всего для партии власти, экзаменом или трамплином накануне президентских выборов 2015 года. На Хмельнитчине в планах провластной силы дальнейшее цементирование стройной вертикали и заведение в Верховную Раду управляемых лоббистов. Очень выглядит правдоподобным сценарий, что мажоритарные выборы в ВР в Хмельницкой области повторят события местных выборов-2010: при естественной симпатии избирателей к оппозиционным силам (второй тур президентских выборов подтвердил, что за Тимошенко проголосовали более 70% населения, за Януковича - 25%),большинство мандатов, а соответственно и руководящих должностей, отошло к Партии регионов и ее сателлитам.

Также "бои без правил" в мажоритарных округах будут очередным испытанием для регионалов, которые на деле должны доказать честность, демократичность и прозрачность волеизъявления народа. Интересно проследить, где на этот раз в Хмельницкой области будут давать пресс-конференцию международные наблюдатели. Ведь на местных выборах-2010 иностранными наблюдателями занималась исключительно Партия регионов, которая даже предоставила свой областной партийный офис для спича почетных гостей.

ЦИК как распорядитель избирательного "застолья"

От решения Центральной избирательной комиссии, которого с нетерпением ожидали ключевые игроки, зависело само проведение выборов в парламент. В частности, для Хмельнитчины члены ЦИК "нарезали" 7 одномандатных избирательных округов. То есть сохранили формат образца мажоритарки 2002 года. Хотя планировалось один округ полностью перекроить и фактически "перепродать" "восточным". Имеется в виду бывший 189-й округ с центром в городе Волочиск. В его состав на парламентских выборах 2002 года входили Белогорский, Волочиский, Изяславский, Теофипольский районы и часть Хмельницкого района. По неофициальной информации, округ сохранили после вмешательства социального вице-премьер-министра и заместителя председателя ПР Сергея Тигипко. Последний отстоял эту электоральную площадку для близкого комсомольского товарища, а ныне председателя областного территориального отделения АМКУ и депутата облсовета от "Сильной Украины" Виталия Олуйко.

Поэтому новое "лицо" 189 округа приобретает неожиданные "мутации". С одной стороны, создается округ с центром в городе Городок, куда входят Волочиский, Теофипольский, Городокский и Ярмолинецкий районы. Здесь появляется самопровозглашенный кандидат от власти, главный спонсор Евро-2012 Александр Герега. Уроженец Городокского района господин Герега (кстати, 2010 г. он попал в рейтинг 200 самых богатых людей Украины с состоянием почти 400 млн. дол.) задолго до начала избирательной кампании начал субсидирование избирателей - продуктовые пакеты от торговой марки "Эпицентр" разошлись по домам селян. Доходило до казусных случаев, когда подарки получали малолетние дети, прописанные в Хмельницком, а их дедушки и бабушки живут на электоральной ниве Гереги. Поэтому меценату европейского чемпионата по футболу в Украине, вряд ли будут вставлять палки в колеса. Плюс в активе Александра Владимировича хорошие отношения с АП.

Чего не скажешь об амбициозном молодом местном политике, который составит ему конкуренцию, - это депутат-народник и директор ООО "Аграрная компания 2004" Сергей Лабазюк. Скорее, для последнего это будет жизненный "тренинг", чем равная борьба с пропуском в столичное здание под куполом.

Другая сторона "мутации" бывшего 189 округа замыкается на создании новой мажоритарки с центом в г. Изяслав, которая поглотит Изяславский и Белогорский районы, часть Красиловского и Хмельницкого с возможным присоединением хмельницкого микрорайона Озерная. Такая конфигурация очень выгодна для упомянутого Виталия Олуйко (родился в пгт Ямполь Белогорского района), который, между прочим, в 2002 году выиграл мажоритарку и прошел в Верховную Раду. На этот раз на Виталия Николаевича, видимо, согласится работать и сам губернатор Василий Ядуха и его подчиненные на местах. Почему? А потому что через киевских "варягов", которые придут в ВР, будет сложнее решать текущие проблемы края, чем через коренных земляков. Также "ссылка" Олуйко подальше от Хмельнитчины дает возможность Ядухе избавиться преемника № 1 на кресло главы облгосадминистрации в случае, если нынешнего губернатора власть решит «слить».

На упомянутом округе могут вылезти председатель облорганизации ВО "Свобода", депутат облсовета Игорь Саби и самовыдвиженец, или технический кандидат от власти Анатолий Артемчук, которого отождествляют с деятельностью игровых автоматов и казино.

До конца не известно, каким образом планирует вернуться в большую политику нардеп-бютовец и глава облорганизации ВО "Батькивщина" Василий Кравчук. Его Теофипольский район распылен между проправительственными кандидатами. Остается призрачная альтернатива захода по партийным спискам, которые формирует Арсений Яценюк.

"Кидок" Буряков и звездный шанс Дерикота

Остался с носом один из братьев Буряков, действующий нардеп (прошел 2006 г. в ВР по спискам ВО "Батькивщина"), совладелец "Брокбизнесбанка" Александр. Он планировал идти по Староконстантиновском округу (часть Красиловского и Хмельницкого районов, весь Староконстантиновский, Полонский, Старосинявский районы). В частности, в Староконстантинове открыл приемную народного депутата, сформировал штабы, распространял соответствующую агитацию через СМИ и билборды.

Ситуация изменилась "на 360 градусов", когда Андрея Клюева "эвакуировали" из кресла первого вице-премьера и перевели на менее пыльную работу в СНБО. Надежда, что электоральная "прописка" Александра Буряка сохранится, таяла на глазах. В позу обличителя стал председатель Хмельницкого областного совета, член Партии регионов Николай Дерикот. Он все чаще уезжал с "рабочими поездками" в Староконстантиновский и Полонского районов и проводил с местным активом соответствующие "беседы". Шансы стать единственным делегатом от ПР по Староконстантиновском округа выросли у Дерикота после мартовского съезда регионалов. Бывший партнер по бизнесу, нардеп от ПР Александр Един начал тянуть в ВР Николая Дерикота, который на протяжении 2005-2007 годов был вице-президентом предприятия Едина «Интер-Контакт». Более того, губернатор Василий Ядуха также заинтересован "обезглавить" областной совет, готовя себе запасной аэродром. Таким образом, сейчас мистер Дерикот - единственный провластный кандидат в этом округе, наделенный 100% полномочиями админресурса. Говорят, что Александру Буряку предложено проходное место в парламент в списках Партии регионов.

Зато другой брат-олигарх, "Юлин налоговик" Сергей Буряк чувствует себя, как вареник в сметане. Для него сохранен его родной округ (центр г. Славута, охватывает города Нетишин, Славута, Шепетовка и соответствующие районы), где в 2002 году он получил 60% поддержки избирателей и попал в ВР. Основной избирательный акцент сделан на базовую корпорацию "Сварог Вест Груп", которая обрабатывает на Хмельнитчине с / х земли и фактически кормит тамошних крестьян. Противостоять "тяжеловесу" будет кандидат от оппозиции (ВО "Батькивщина") мэр Славуты Василий Сидор.

Народник "варягу" не указ

Именно по такому принципу сошлись на одном округе в Дунаевцах (Новоушицкий, Виньковецкий, Деражнянский и Летичевский районы) народный депутат Украины от фракции Народная партия Василий Шпак и таможенник и оранжевый губернатор Виктор Бондарь. Сейчас народник активно внедряет избирательную технологию "страхование несовершеннолетних": переписывает всех детей и предлагает их матерям за свои деньги застраховать родных чад. Конечно, в обмен на будущую поддержку на парламентских выборах.

Ющенковский губернатор Виктор Бондарь пошел другим путем. Он запустил газету, которую делают пиарщики из Харькова. Кроме того, его поддерживает руководство Хмельницкой ОГА.

Интересные баталии развернутся в округе с центром в Каменец-Подольском. Здесь без пяти минут избранным нардепом чувствует себя депутат облсовета и председатель городской организации Партии регионов Владимир Мельниченко. У него на мази отношения с мэром Михаилом Симашкевичем и регионалкой Инной Богословской.

Правда, потрепать нервы власти пожелал кум Петра Порошенко Ростислав Ярема. В этом районе он известный бизнесмен, бывший председатель РГА и экс-председатель облорганизации "Наша Украина". На последних местных выборах боролся за кресло мэра Каменец-Подольского, но проиграл.

Толчком к участию Яремы в выборах в ВР стало решение прокуратуры Хмельницкой области, которая возбудила против него уголовное дело за период, когда он еще возглавлял РГА, по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия ) и ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

"По моему убеждению, прослеживается политический заказ. Понятно, что скоро состоятся выборы в Верховную Раду. Персона Яремы интересна. Оппозиционен. Имеет значительную поддержку у людей. И если я вчера сомневался в необходимости выдвигать свою кандидатуру на выборы в Верховную Раду, то сегодня меня к этому шагу просто подталкивают", - заявил Ярема в интервью местному изданию" Ключ ". Спасительная оппозиционная соломинка – Хмельницкий.

Больше всего неожиданностей ожидается в областном центре Хмельницком, где, по информации ЦИК, насчитывается 206419 избирателей. А это на 45249 избирателей превышает определенный лимит при образовании одномандатных округов (ориентировочная средняя численность избирателей в одномандатном округе составляет 161 тыс. 125 граждан)! Понятно, что избирательные пределы города гетмана будут перекраиваться в зависимости от ситуации. Ведь очередь в будущие нардепы длинная. Например, баллотироваться в Хмельницком хочет известный пивовар Александр Слободян, который уже успел побывать на приеме в облгосадминистрации. Ходят слухи, что для него власть готовит Оболонский район Киева.

Не оставляет намерений вновь вернуться к ВР нынешний народный депутат от БЮТ Олег Лукашук. "Король" минеральных вод области не только занимается разливом столовой воды. Он получил подряд (по благословению центральной власти) на реконструкцию Чернеливского водопровода - водной артерии, питающей Хмельницкий. Шансы Олега Григорьевича пройти от объединенной оппозиции призрачные. Наверное, засветится, как самовыдвиженец и сработает, как технический кандидат от власти.

В посвящение от объединенной оппозиции готовится руководитель фракции ВО "Батькивщина" в облсовете и бывший председатель областного совета Иван Гладуняк. Он заручился поддержкой своего давнего друга и вице-спикера парламента Николая Томенко: каждый приезд этого господина на Хмельнитчину проходит в сопровождении господина Гладуняка. Также на рейтинги Гладуняка неформально работают две общественные организации: областная ячейка Всеукраинской общественной организации "Никто кроме нас" (руководитель Владимир Балюк) и ОО "Комитет мониторинга деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления" (возглавляет Олесь Ветряной).

Кроме того, в раздумьях относительно баллотирования в ВР находится городской голова Хмельницкого Сергей Мельник. Публично заявить об этом его сдерживают некоторые моменты. Во-первых, он член ВО "Батькивщина" и уже второй срок возглавляет областной центр. Во-вторых, имеет личную зависимость от Гладуняка, который в определенном периоде жизни Мельника выполнял функции протеже.

Областная власть не имеет своего кандидата в Хмельницком. Поэтому ставка будет делаться а) на союзные политические силы, б) откусывание техническими кандидатами голосов у оппозиции, в) снятие с выборов проходных оппозиционных кандидатов путем возбуждения против них уголовных дел. На самом деле "столовое меню" у партии власти достаточно разнообразно и пригодно для употребления.

Виталий Тараненко, собкор УНИАН в Хмельницкой области