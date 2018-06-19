Василий Горбаль: я не считаю тему широкой коалиции закрытой

Председатель киевской городской организации Партии Регионов, кандидат в народные депутаты Украины по списку Партии Регионов, член Совета НБУ Василий Горбаль дал интервью УНИАН

Сегодня мы можем отмечать интересную дату - годовщину похорон Универсала национального единства и широкой коалиции. 14 сентября 2006 года во время визита в Брюссель премьер-министр Виктор Янукович заявил, что Украина в 2007 году не готова приступить к выполнению программы действий по подготовке к членству в НАТО. Вы готовы признать, что первыми нарушили слово Регионы?

Я абсолютно с вами не согласен. Если вспомнить заявление, озвученное Виктором Януковичем, то это звучало так: столь важные решения для государства, как изменение во внешнеполитической стратегии, должны обсуждаться с народом. Инструментом общения с людьми является не только выборы, но и референдум. Теперь уже и БЮТ входит в такую риторику. Я видел их документы, которые они раздают своим агитаторам. Они также предлагают вопросы НАТО вдруг выносить на референдум. Видимо, информационное подкрепление вступления в НАТО недостаточно, раз в обществе превалируют антинатовские настроения. Вспомним события прошлого года, которые проходили в Крыму…

Срыв учений, который был инспирирован…

Ну, я-то был там. И достаточно много общался с местным населением. Огромное количество людей приходило на митинги, хотя они не были никем специально организованы. И потом это объективно стоит признать: антинатовские настроения у нас сильны. И нужно проводить референдум, хотя бы для того, чтобы понять, насколько информационно проработана в Украине эта тема.

Но на круглом столе по Универсалу Виктор Федорович говорил не о референдуме по НАТО, а о том, что он не против Альянса, и даже апеллировал при этом к авторитету Горбулина. Так, что признайтесь, первыми нарушили слово Регионы...

Чтобы там ни говорили, но именно наша позиция спровоцировала какое-то информирование населения. Во многих СМИ уже появилось больше текстов и передач о деятельности Альянса. Представители Партии Регионов и я лично очень активны в межпарламентской ассамблее стран НАТО. Это все моменты, которые ложатся в крайне необходимое информационное сопровождение этого процесса. Потом эта тема уже будет легче восприниматься населением Украины.

Что же касается вопроса " Кто первый начал, кто виноват?"... Виноват всегда руководитель. Если на вверенном мне участке возникают проблемы, то я виню себя. Виновато первое лицо. Все.

Судя по тональности публичной полемики основных политиков, по обрывкам разговоров лидеров государства, создание широкой коалиции теперь маловероятно, как Вы считаете?

У наших оппонентов свое представление о политическом соревновании. Очень часто они опускаются до политического хамства, которое граничит с личными оскорблениями противников. И, конечно, потом очень сложно достигать каких-то договоренностей. Есть случаи взаимной критики, но если бы не переступались барьеры такта и элементарного уважения, то путь к договоренностям был бы намного легче. И меня очень тревожат и высказывания представителей «Нашей Украины - Народной Самобороны», и Юлии Владимировны. Они буквально сжигают за собой мосты, не давая обществу понимания, что будет в следующем созыве. Тем не менее, я не считаю тему широкой коалиции закрытой. И считаю, что к ней мы вернемся после выборов. Уверен, что мы наберем такой результат, что к нам придут искать компромисс.

Партия Регионов выступила с предложением о проведении референдума относительно статуса русского языка. И это еще одно нарушение политических договоренностей, поскольку это эксплуатация настроений, которые работают на раскол страны...

Мы хотим вынести этот вопрос на референдум. Этого требуют наши избиратели. Возможно, этой проблемы бы не существовало, если бы преподавание русского языка не сокращалось до минимума. Из пятисот двадцати пяти русских школ в Киеве, только в двадцати преподавание ведется на русском языке.

Как вы оцениваете ход этой избирательной кампании? Киев - оранжевый город. Как вам кажется, сумеет ли Виктор Янукович преломить симпатии жителей столицы?

Я думаю, и к Виктору Федоровичу, и к Партии Регионов отношение меняется. Наши замеры показывают, что медленно, но меняется. На фоне обвалов рейтинга «Нашей Украины» это приятно. С 2006 года Партия Регионов представлена во всех местных советах, и уже развенчан миф, что Партия Регионов - это донецкие.

Недавно экс-советник Ющенко Игорь Грынив сравнил обстановку в окружении Президента с королевским средневековым двором. Думая о Партии Регионов, я почему-то сразу сравнила окружение премьера с обстановкой при царе Иване Грозном. Возможно, работают стереотипы, мифы о вероятном рукоприкладстве премьера?..

Мое личное впечатление, что премьер-министр - гибкий и быстро растущий политик, который постоянно работает над своим образованием. Возможно, он находит целесообразным быть максимально жестким для тех, кто этого заслуживает и не приемлет иного формата общения. И при этом он умеет быть достаточно мягким для тех, кому нужен именно такой формат руководства. Мне достаточно комфортно работать в его команде.

И не могу Вас не спросить о ситуации в Киевсовете. Выглядело так, что фракция Регионов готова объединиться с фракцией БЮТ в вопросе о досрочных выборах мэра. Но судя по последней резкости Ваших высказываний в адрес БЮТ, это была лишь иллюзия и вас все-таки устраивает Леонид Михайлович?

Мы против любой революционной риторики. «До основания мы разрушим» - это слова не из нашей песни. У нас есть опыт конструктивного сотрудничества с БЮТ в городе Киеве. Но он единичный, в рамках одной рабочей комиссии. Этого недостаточно, чтобы дальше строить планы. Я не уверен, что в БЮТ достаточное количество конструктивно настроенных людей, способных вести высокопрофессиональную дискуссию относительно развития Киева. У них нет ничего, кроме пустых слов.

При чем тут высокопрофессиональная дискуссия относительно перспектив развития… Была возможность отстранить Черновецкого. Какая разница, с кем это делать?

Такой возможности нет. Если чисто механически пересчитать голоса, двух третей, необходимых для этой цели, в Киесовете нет.

Сейчас, в период избирательной кампании, мы избегаем комментариев и прогнозов роста экономики. Но вот на сайте Леонида Кучмы я обнаружила прогноз специалиста по макроэкономике профессора Анатолия Гальчинского. Его прогноз инфляции совпадает с тем, что говорит Пинзенык: экономика Украины втягивается в инфляцию. И частично это объясняется тем, что финансирование избирательного процесса и социальных расходов осуществляется через каналы, неподконтрольные НБУ. Гальчинский говорит, что эта же тенденция заложена в показателях бюджета на следующий год.

На днях у нас состоялось заседание совета НБУ, на котором обсуждались основы кредитно-денежной политики на 2008 год. До 15 сентября совет НБУ обязан передать основы кредитно-денежной политики для подготовки бюджета. Мы взяли за основу те предложения, которые были даны правительством, уровень инфляции в 7,6 процентов. Одним из инфляционных рисков является направление средств на единый казначейский счет на 1 сентября в сумме 25 миллиардов. Но это проблема связана с коррупционным законом о госзакупках, который тормозит проведение тендеров и расходов, предусмотренных бюджетом. Министр финансов неоднократно поднимал эту проблему, но ее затянул политический кризис. Решения СНБО эту проблему решить не может. Но мы сделаем все, чтобы все средства, которые не были использованы и которые предусмотрены расходной частью бюджетом, не повлияли на уровень инфляции до конца года. Пока некоторые аналитики дают тревожные прогнозы, но я уверен, что нам удастся сбалансировать эти расходы и не допустить роста инфляции до конца текущего года.

БеседовалаЛана Самохвалова