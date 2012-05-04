ГПтСУ: К Тимошенко не пустили защитников, потому что с ней работают немецкие врачи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня, 4 мая, в Качановскую исправительную колонию №54 прибыли защитники Ю.Тимошенко.

Однако, на свидание с Ю.Тимошенко защитники допущены не были в связи с работой в это время международной комиссии с участием украинских и немецких врачей.

Такое решение руководством учреждения было принято на основании требований ст.110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, которыми предусмотрено предоставление возможности встречи осужденных с защитниками в свободное для осужденных время.

Об этом руководство учреждения информировало лиц, которые прибыли к Ю.Тимошенко, и рекомендовало перенести встречу на другое время.

Как сообщал УНИАН, сегодня Е.Тимошенко и С.Саса не пустили в Качановскую колонию.

По словам дочери экс-премьера, руководство колонии без объяснения причин отказалось пускать их к Ю.Тимошенко.