Бойкот Евро: без антикризисной программы Украину ждут колоссальные потери

Европейские лидеры бойкотируют Еврочемпионат, а именно - отказываются приезжать на матчи в Украину. В течение трех дней об этом объявили канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель Еврокомиссии Баррозу, еврокомиссары, руководители Бельгии и Австрии. Власти сначала обвинили Европу в двойных стандартах, одновременно сказав, что нет никакого бойкота Евро. А в издании, близком к "Регионам", немецкая администрация почти сравнивается с Вермахтом. Разворачивается антинемецкая истерия.

Происходит бойкот Еврочемпионата? Присоединятся ли к политикам, которые игнорируют матчи, еще и болельщики Европы? Если да, то как на это должна реагировать украинская власть? И какими должны быть дальнейшие шаги Европы, если власть не отреагирует на призывы о политзаключенных?

Об этом мы спросили экспертов.

БОЙКОТ УЖЕ ПРОИСХОДИТ, И УДАРИЛ ОН ПО ЭКОНОМИКЕ

Денис Богуш, политтехнолог:

В Европе есть два государства, которые определяют всю европейскую политику: Франция и Германия. И заявления стран о неприезде чиновников на Еврочемпионат - это уже элементы политического бойкота. Эти факты влияют на политические элиты стран. Сам приезд высоких гостей - это проявление уважения к стране. Каждый их шаг просчитывается с точки зрения интересов. Например, Ангела Меркель любит футбол. Но она себе не принадлежит, потому что является канцлером Германии. А немецкое общество не может позволить себе посещение страны, где прибегают к пыткам оппозиционных лидеров в тюрьмах. Поэтому частично бойкот уже происходит. И он уже ударил по экономике. Не обязательно ждать, что все двадцать семь стран выскажут нам свое "фе". Мы выиграли Евро и подключили к нему Польшу. Но Евро - это имиджевое мероприятие, поэтому процесс улучшения имиджа должен длиться все пять лет, с тех пор как выигрывают право на чемпионат. Страны, которые выигрывали это право, проводили информакампанию пять лет, чтобы заявить о себе всем, кто любит футбол. И использовали этот чемпионат на все 100 процентов для привлечения инвесторов, увеличения туристических потоков, для повышения внимания и уважения к стране. На сегодня власть наш имидж последовательно разрушает. Несмотря на заявления о том, что все хорошо, и ничего волноваться.

Теперь о болельщиках. Они преимущественно незаанагажированы. Но они много слышат о нашей стране из мировых медиа, а там большое количество негатива. Болельщики будут приезжать, но явно не в том количестве, которое можно было ожидать.

Влияет на это много факторов. Это и заявление о 250 тысячах убитых собак и кошек, о заключении оппозиционных лидеров, об избиении невиновных людей в милицейских участках. И, наконец, о том, что 50% или 70% проституток больны СПИДом. А поскольку на такие мероприятия болельщики часто приезжают без подруг и жен, то для них такая поездка - как ходьба по заминированному полю.

Оппонентов сажают, милиция бьет людей, проститутки больны СПИДом ...

Я считаю, что власть может скорректировать ситуацию, если действовать по каждому направлению. Первое - освободить Тимошенко. Наказать всех виновных, кто бил ее и других людей в отделениях милиции. Третье, опровергнуть информацию о 250 тысячах убитых животных. Считаю, что эта цифра взята с потолка. Ну, совсем с потолка ... И наконец, дать какую-то успокаивающую цифру о ВИЧ-носителелях. Далеко не все проститутки больны. То есть должна быть антикризисная информационная медиа-программа, какая-то системная работа в этой области.

Имидж измеряется такими категориями, как доверие, известность, интерес и уважение. И если оценивать по тем критериям, то получается, что и не доверяют нашим лидерам (согласно нашей стране), и не уважают их. Об Украине вообще мало кто знает в позитивном ключе. Мы не используем потенциалы Кличко, Шевченко, нашей шикарной кухни, наших достижений в космической отрасли. И поэтому наш имидж хуже, чем мы есть на самом деле. Негативные новости в мире лучше распространяются, чем положительные, а когда в стране никто этим профессионально не занимается – получаем такой результат ...

Но один из наиболее весомых аргументов - это цена. Найдите болельщика, который захочет приехать и посмотреть игру за полторы тысячи долларов, с заоблачными ценами в гостиницах плюс огромное количество негатива и страхов, которые он видит в газетах и по телевидению. Поэтому ситуация плохая, я бы даже сказал критическая. Даже чиновники УЕФА говорят, что перенос Евро в другую страну возможен, а затем официально опровергают эти сообщениея, а некоторые страны реагируют на это и приглашают к себе ... Это очень угрожающие сигналы, на которые нужно быстро реагировать.

По информации УЕФА, 80% билетов на Евро купили болельщики Украины и Польши, остальные 20% заказали болельщики из западных стран. Причем они их еще не выкупают. Это происходит по тем же причинам.

О реакции властей, то она либо молчит либо делает глупости. Особые проблемы у Украины с рекламой и информационной кампанией по Евро-2012. Первый проморолик - "Включи Украину", где включают свет в дома и квартиры, на мой взгляд, очень неудачный. Иностранные специалисты у меня спрашивали, после просмотра этого ролика – а что, у вас только для туристов свет включают?

А за второй проморолик мне вообще стыдно. Зачем показывать учительницу английского, который не знает английского? И еще этот ролик стоил 150 тысяч долларов государственных средств! Я вообще не понимаю целевой группы - неужели это для тех, кто знает английский язык?

После такой информационной кампании что положительного о нас подумают?

А просто сделать ролики, где Кличко, Шевченко и Руслана приглашают посетить Украину? Кто-то же должен додуматься до этого в контексте информационной кампании Евро-2012! Это был бы суперэффект для болельщиков и туристов из других стран!

Думаю, мы не смогли использовать Евро-2012 как шанс повысить репутацию и имидж Украины, и здесь можно надеяться только на чудо.

ВОЗМОЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

Владимир Горбач, директор Института Евроатлантического сотрудничества:

Спорт и политика - разные сферы. Политики и в Европе ведут себя соответственно ожиданиям избирателей национальных государств. А дела Тимошенко, Луценко стали темами внутренней политики этих стран. Западные избиратели через масс-медиа получают соответствующую информацию, и европейские политики ориентируются на отношение избирателей, поэтому и действуют соответствующим образом. Для европейских политиков обидно, когда говорят одно, а на деле происходит обратное. Они чувствуют себя персонально обманутыми.

Отказ от приезда в Киев - это повод, чтобы еще раз задекларировать позицию и показать свое отношение к украинскому руководству.

Болельщики не политики, это другая категория. Там могут быть люди, которые интересуются политикой, а могут быть люди, которые не интересуются политикой. Для них - чемпионат важнее политики. И от тех, кто приедет, не стоит ожидать демарша. Евро состоится, и дай Бог, чтобы оно состоялось на хорошем уровне. Но политических дивидендов власть получить не сможет. И западные политики делают все, чтобы не дать заработать политические дивиденды украинскому руководству. Подкорректировать ситуацию могли бы кардинальные действия. Евросообщество будет ждать, что украинские заключенные выйдут на свободу. В мае должны состояться кассационные суды. И если хотя бы под видом лечения Тимошенко выпустят в Германию, это было бы оптимальным решением. Если ситуация не будет исправлена, власть будет проходить следующий тест - выборы. А в случае непризнания выборов я считаю вероятными санкции персонального характера к украинскому руководству. Это и запрет въезда, и особый финансовый контроль за рядом лиц.

ЕВРОПА БОЙКОТИРУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСКОЛЬКУ СЧИТАЕТ, ЧТО ЯНУКОВИЧ ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К "ГОЛОСУ РАЗУМА"

Ольга Шумило-Таппиола, эксперт Центра Карнеги (Брюссель):

Европейцы не довольны тем, что происходит в Украине сегодня - и чем дальше, тем больше. Они говорят о том, что будут бойкотировать официальные мероприятия Евро-2012 в Украине, потому что они все еще верят в то, что президент Янукович и его команда прислушиваются к "голосу разума". Это вряд ли последнее предупреждение, но все будет зависеть от того, как будут развиваться события в Украине. К сожалению, европейские политики не всегда могут донести до украинского общества, что бойкот будет касаться только украинской власти, что европейцы не будут наказывать народ Украины за ошибки власти.

Трудно предсказать, насколько далеко готовы пойти европейцы в последующих шагах. Но терпение их заканчивается. Думаю, что вредным для Украины будет европейское равнодушие. Именно это может удовлетворить власть, но ударит оно по рядовым украинцам, бизнесу.

О рядовых болельщиках в Европе - они ждут чемпионат. Многие из них пытается понять - где находится Украина, как туда добраться, как найти помещение, которое не будет стоить как номер в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке в рождественские каникулы. Вряд ли проблемы демократии повлияют на решения о поездке в Украину. Однако украинской власти рано радоваться - некоторые из этих болельщиков вспомнят об Украине, когда пойдут избирать собственных депутатов - и польским, немецким, даже французским кандидатам будет трудно объяснить, почему они не сделали все возможное, не использовали все возможности, чтобы изменить ситуацию в Украине на лучшее.

Опрашивала Маша Мищенко