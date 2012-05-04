Томенко заявляет, что добрую треть округов нарезали в угоду власти

Предварительный анализ распределения избирательных округов подтверждает, что из 225 округов, как минимум, 70 были сформированы с нарушением принципа компактности и единства административно-территориальных единиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батьківщина» Николай Томенко.

По его словам, невзирая на все заявления Центральной избирательной комиссии о том, что она является независимым органом, подтвердился тезис, что в большинстве областей границы округов определяли областные администрации.

Вице-спикер напомнил, что большинство председателей ОГА являются руководителями региональных избирательных штабов Партии регионов. «Исходя из этого, некоторые области более нагло делили округа под своих кандидатов», - заявил он.

По словам Н.Томенко, в результате создания округов было разделено 38 районов в городах, 32 сельских района и 4 города. «Теоретически можно допустить, что, как исключение, такое возможно, учитывая необходимость обеспечения соответствующего количества избирателей, однако непосредственный анализ подтверждает, что в абсолютном большинстве случаев речь идет о предвыборной выгоде», - сказал он.

Кроме того, по убеждению Н.Томенко, «нарезка округов» происходила по трем принципам. Первый принцип, заметил он, определение округа границами земель или хозяйств местных бизнесменов. Второй принцип, по словам Н.Томенко, это принцип избирательно-административного ресурса, где границы округа определялись границами влияния того или иного должностного лица. И третий принцип – избирательно-партийной целесообразности.

«Речь идет о том, что там, где популярность кандидата от оппозиции является большой, округ уничтожался путем разрезания его на отдельные куски под другие округа», - заявил он.

В то же время Н.Томенко отметил, что попытки власти подкорректировать границы округов в собственных интересах свидетельствует о ее опасениях за результаты выборов.

Кроме того, добавил он, такое распределение не является критическим для оппозиции, поскольку в округах будут баллотироваться единые кандидаты от оппозиции.