Кличко предлагает европейским политикам бойкотировать не Евро, а VIP-трибуну

Представители европейских государств имеют право заявить о своей обеспокоенности последними событиями в Украине и применить санкции против украинской власти и конкретных ее представителей, причастных к нарушению прав человека, а не объявлять бойкот еврочемпионату, к которому готовились и которого ожидают миллионы украинцев.

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко в интервью зарубежным журналистам, в частности немецкому журналу Focus, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Как посол Евро и как украинец – я против бойкота еврочемпионата. Евро – это спортивное событие, которое завоевывали десятки людей, не причастных к нынешней власти, и которое ожидают миллионы украинцев. Нельзя отнимать у людей право показать свою страну, принимать гостей, вместе радоваться спортивным победам разных команд. Нужно помнить, что бойкот Евро ударит не только по Украине, но и по нашему стратегическому партнеру и другу – Польше», – отметил В.Кличко.

Он привел пример, как в свое время бойкот Олимпиады-80 в Москве нанес вред развитию спорта в целом, но мало отразился на тогдашнем советском руководстве.

«Возможно, тогда не были установлены какие-то мировые рекорды, возможно, кто-то из молодых спортсменов не смог проявить свои таланты, не получил медаль, не принес победу своей стране. Но тот бойкот, вызванный серьезными политическими соображениями, не повлиял на советскую систему, не изменил отношения тогдашней власти ни к соблюдению прав человека в СССР, ни к развитию событий в Афганистане. Я убежден, что спорт всегда выполняет благородную цель, призван сделать мир лучше. И это большая ошибка – делать спортивные события заложниками действий бездарных политиков», – отметил В.Кличко.

По его убеждению, европейские политики должны выразить свое отношение к нарушениям демократических принципов в Украине не бойкотом матчей Евро-2012, а другими способами.

«Очевидно, что то, что происходит в Украине, не может быть незамеченным мировым сообществом. Думаю, если представители европейских государств хотят продемонстрировать несогласие с нарушением прав человека в Украине, они могут заявить свою позицию в другой форме – бойкотируя не Украину и важное спортивное мероприятие, а украинскую власть, действия которой приводят к международной изоляции Киева. Возможно, более эффективным было бы использовать чемпионат, чтобы привлечь внимание к нарушению прав человека в Украине. Сидеть не на VIP-трибунах рядом с украинскими власть предержащими, а быть вместе с болельщиками из своих стран, добиваться встречи с политическими заключенными. Дипломатия имеет немало эффективных способов давления, но бойкот – это последнее средство, от которого потеряет Украина и простые украинцы», – заявил лидер «УДАРа».

В.Кличко также заметил, что общество имеет немало вопросов к подготовке в Украине к Евро-2012.

«Очевидно, что благодаря непрозрачным тендерам и завышенным бюджетам немало причастных к власти людей смогли «улучшить» свою жизнь. Да и перестроенная под чемпионат инфраструктура могла бы обойтись бюджету Украины дешевле и быть лучшего качества», – сказал В.Кличко.

При этом он отметил, что с этим еще предстоит разобраться соответствующим органам после завершения чемпионата, но это не должно быть причиной для лишения украинцев возможности встретить гостей и радоваться общим победам.