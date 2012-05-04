Кайда: нужно минимизировать давление власти на кандидатов, их жен и детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании пресс-клуба в Тернополе.

«Обнародование имен оппозиционных кандидатов по мажоритарным округам нужно оттягивать максимально, чтобы минимизировать влияние власти на кандидата, его окружение, на жену, детей. Потому что нынешняя власть ничем не гнушается», – сказал А.Кайда.

По его убеждению, даже если обнародовать имена единых согласованных кандидатов от оппозиции в последнюю неделю, то за них бы в области проголосовало 90% людей, которые придут на выборы.

А.Кайда также отметил, что в Тернопольской области отдельные политики уже «манипулируют сознанием общественности, пытаясь преподнести себя как единого кандидата от оппозиции».

«В настоящее время конкретные лица ни за какими округами не закреплялись, хотя кое-кто распускает слухи, вроде бы в Киеве его уже согласовали, - а в столице, наоборот, отчитывается, что здесь у него безумная поддержка. Поэтому подчеркиваю: КСД не согласовал еще ни один округ. Сейчас работают все оппозиционные силы, а имена единых кандидатов, которые будут баллотироваться по тому или иному мажоритарном округу, будут объявлены в последний момент», – заявил А.Кайда.