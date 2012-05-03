Азаров получил задание выплатить все вклады Сбербанка СССР до 2015 года

Такое поручение Президент Украины Виктор Янукович дал премьер-министру Николаю Азарову во время сегодняшней плановой встречи, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Президент поручил мне на заседании правительства рассмотреть вопрос продолжения в 2013-м, 2014-м, 2015 годах практики возвращения обесцененных вкладов населению, чтобы за три года практически закрыть эту волнующую наших граждан проблему», - сказал премьер-министр по окончании встречи с главой государства.

В ближайшее время правительство рассмотрит соответствующую программу, отметил Н.Азаров.

«Мы заложили выдачу каждому вкладчику бывшего Сбербанка СССР платежной карточки, на которой будет зафиксирована не только тысяча, но и сам вклад», - отметил Н.Азаров. По его словам, эту карточку также можно будет использовать как платежное средство при оплате жилищно-коммунальных услуг и ряда других платежей.

«Ощадбанк Украины разработает самую детальную инструкцию-разъяснение для наших граждан, и я думаю, что в ближайшее время с этим разъяснением выступит его руководство», - сказал Н.Азаров.