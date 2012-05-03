МИД: Политизация Евро не помогает укреплению верховенства права в Украине

Об этом УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров, комментируя подготовку к Евро-2012.

«МИД Украины считает деструктивными попытки политизации спортивных событий, которые с давних времен играли важную роль в процессе налаживания межгосударственного понимания и единения», - отметил А.Дикусаров.

По его словам, призывы к бойкоту чемпионата на практике будут означать подрыв имиджа этого грандиозного спортивного события и вред интересам миллионов рядовых украинцев, которые голосуют за разные партии или вообще не интересуются политикой.

«Те, кто стремятся сделать мишень из Евро-2012, не способствуют реформированию украинской судебной системы, не помогают укреплению демократических институтов и верховенства права в Украине. Все эти вопросы объективно находятся в иной плоскости, чем праздник футбола, который по своей сути стоит вне политики и не может использоваться для решения политических задач», - сказал А.Дикусаров.

Он отметил, что успешное проведение чемпионата станет победой не конкретных политических деятелей, партий или идеологий, а всех украинцев и поляков, неудача - поражением миллионов, ударом по курсу УЕФА на расширение географии большого футбола за пределы богатых западноевропейских государств.

По словам руководителя пресс-службы МИД, Евро-2012 объективно способствует демократизации футбольного мира, большей открытости Украины со всеми ее возможностями и сложностями.

«Атака на эту большую мечту подрывает шанс не только Польши и Украины, но и всех других бывших членов социалистического лагеря доказать, что по экономическому, человеческому, научному потенциалу они уже готовы из должников Европы превратиться в новые двигатели ее развития», - добавил А.Дикусаров.

Он напомнил, что, совместно завоевав право на проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, украинский и польский народы приложили значительные усилия и выполнили грандиозный объем работ, необходимых для достойного проведения турнира.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней ряд европейских политиков призвал к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине после того, как Юлия Тимошенко на прошлой неделе заявила о ее избиении работниками колонии и объявила голодовку.