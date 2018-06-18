Партия регионов точит зуб на Порошенко?

23 апреля, ровно через месяц после подписания указа Президента о назначении Петра Порошенко на должность министра экономического развития, тот посетил совместное заседание политсовета и фракции Партии регионов.

Событие получило огласку. Одно из влиятельных изданий сразу же "выписало" Порошенко билет Партии регионов, связав его визит на партсобрании со вступлением в партию бело-голубых.

После этого появилась реакция самого министра. Как пояснил Порошенко, его появление на заседании фракции "регионалов" - простое общение чиновника с законодателями. Мол, министр должен поддерживать контакт со всеми фракциями парламента для обеспечения поддержки важных экономических реформ в парламенте.

Но ни одно, ни второе объяснение не проливает свет на присутствие Порошенко на внутрипартийном заседании партии власти.

Порошенко банально вызвали на ковер ... Эту информацию параллельно подтвердили и в Кабинете Министров, и в аппарате фракции Партии регионов. Причем вызову Порошенко предшествовала истерика на тему «он зарвался», которую закатили депутаты от ПР в Секретариате фракции "Регионов" на улице Садовой.

Что такого должен сделать министр, пребывающий в должности всего 30 дней, чтобы получить «приглашение» на разборки в штаб "регионалов"?

Народная пословица о Госзакупках: тому дал, этому дал, а этому головку свернул

Шутят, что корпоративной песней украинских бюрократов, связанных с тендерами, стала легендарная песня Элвиса Пресли "Лав ми, тендер" (Love me tender). По официальным признаниям чиновников, при госзакупках в год из бюджета вымывается 8 миллиардов гривен. Независимые эксперты говорят, что при 100 миллиардах гривен в год, которые тратятся на госзакупки, 40-50% средств оседает в карманах чиновников, а это около 50 млрд. гривен.

И если Петр Алексеевич думал, что ему удастся за 30 дней остановить маховик злоупотреблений при госзакупках, то одно из двух: или он очень наивный, или очень смелый.

Порошенко сразу больно ударил по донецких. Первый шаг - увольнение Вадима Копылова с должности своего заместителя. Человека Азарова. Он, после отставки Хорошковского и вплоть до назначения Порошенко, курировал госзакупки в министерстве. Копылов - персонаж интересный и веселый. Широкую известность он приобрел, практически объявив Украине дефолт. Заявление Копылова о том, что Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долгов, привела к понижению рейтинговым агентством S&P прогноза по Украине до «негативного». После чего за одну ночь стоимость кредитно-дефолтных свопов подскочила на 30 базовых пунктов.

Что соответственно обусловило рост процентов на облигации и стоило Украине недешево.

Устранив от госзакупок человека Азарова, Порошенко сделал еще один опасный шаг. Заявил о необходимости отзыва из парламента принятого в первом чтении закона № 9634.

Чтобы не вдаваться в долгий анализ - главный смысл изменений сводится к тому, что из-под действия закона о госзакупках выводятся все предприятия, а именно: государственные, коммунальные, казенные предприятия, хозобщества с госдолей более 50%.

Можно представить, сколько усилий приложили хорошо известные парламентские «тендерные эксперты» для того, чтобы протащить этот закон в первом чтении. И говорят, что эти «усилия» были далеко не морально-психологические.

Говорят, что после этих шагов приемная фракции ПР напоминала Смольный 1917 года.

Вагоны раздора

Следующий шаг Порошенко, который вплотную приблизил его к визиту на вышеупомянутое заседание политсовета Партии регионов, - озвучивание на правительственном заседании выводов комиссии, которая исследовала причины роста стоимости грузовых перевозок железнодорожным транспортом на 30-50%.

Данные, приведенные Порошенко, шокировали даже премьер-министра. Оказалось, что практически весь парк железнодорожных вагонов в Украине передан шести посредническим структурам. А госказна недосчиталась более полутора миллиарда гривен.

Перед докладом в правительстве Порошенко провел встречу с руководителями предприятий-грузовладельцев. Во время нее он публично заявил, что причиной роста стоимости стало привлечение к организации перевозок частных экспедиторских компаний, которые применяют в расчетах дополнительный повышающий коэффициент 1,3 и взимают плату за экспедиторские услуги.

Ну а кто у нас занимается реформированием инфраструктурной отрасли? Правильно, министр инфраструктуры Борис Колесников.

Напряжения между двумя тяжеловесами добавили дискуссионные вопросы полномочий в связи с ликвидацией Минпромполитики. В частности, относительно проведения экспертизы и согласования проектов государственного значения в промышленности.

После такой наглости новоназначенного министра в Смольный превратилась уже приемная Администрации президента.

Третий звонок

Еще один раздражитель для групп влияния внутри Партии регионов - активность Порошенко в международном направлении. Успешные межгосударственные переговоры с российской стороной о снятии запрета на экспорт украинского сыра в Российской Федерации поставили под сомнение профессиональную пригодность министра иностранных дел Грищенко и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, которые безуспешно пытались решить эту проблему практически полгода. Последнего вообще отказались принимать в Москве.Окончательно каплей стала пока не публичная, но озвученная на правительственном уровне проблема относительно занижения минимальной добавленной стоимости на продукцию, которая идет на экспорт. Прежде всего это касается металлургии. Говорят, на этот раз в Смольный превратились кабинеты на Банковой и Садовой одновременно. А самому Порошенко передавать «приветы» и вопросы типа «тебе больше всех надо?" стали люди из первой десятки украинского «Форбса».

Совокупность всех этих фактов и привела Порошенко на ковер в политсовет Партии регионов. И пока не понятно, это просто выпускание пара, или серьезное предупреждение министру экономики. Но то, что Порошенко превратился для разрозненных и враждующих групп влияния внутри донецких на общего врага, уже не вызывает сомнения, кажется, ни у кого.

Валерий Дымов, директор центра «Форум», специально для УНИАН