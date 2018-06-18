Бойкот Евро-2012: досадная реальность

Долгое время европейские политики и чиновники не знали, что делать с Украиной, руководство которой активно обещало демократические реформы, а на самом деле действовало иначе. Последние события вокруг бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в Качановской колонии вызвали очередную волну негодования в мире и заставили политиков искать новые ответы на действия украинской власти. Одним из таких ответов, очевидно, станет бойкот украинской части финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Сообщения об избиении бывшего украинского премьера вечером 20 апреля заставили европейских политиков вновь задуматься над тем, что делать с Украиной. Вводить санкции против страны, которая на словах заявляет о желании присоединиться к ЕС и даже завершила переговоры с Европой о соглашении об ассоциации, фактически означало бы замораживание отношений на довольно длительное время. Ведь при наличии санкций о подписании нового соглашения можно даже не думать. В то же время, продемонстрировать Киеву необходимость изменить свою тактику в отношении лидеров оппозиции было крайне необходимо. Именно поэтому, очевидно, появилась идея бойкотировать на политическом уровне финальную часть чемпионата Европы по футболу в Украине.

Стоит отметить, что в Интернете уже долгое время идет кампания с призывами к бойкоту Евро-2012. Ее инициаторы - в основном выходцы из Украины, в том числе те, кто по тем или иным причинам был вынужден покинуть страну в последние два года. Первыми же на политическом уровне о бойкоте Евро-2012 заговорили в Германии.

Здесь нет ничего удивительного: Берлин всегда был очень активным на внешнеполитическом фронте ЕС. Еще в субботу, 28 апреля, немецкий журнал "Шпигель" сообщил о том, что в кабинете федерального канцлера Германии Ангелы Меркель рассматривают возможность отказаться от поездок в Украину, где немецкая сборная проведет групповые матчи. Это сообщение вызвало несколько нервную реакцию украинского МИДа, который устами руководителя департамента информационной политики Олега Волошина поспешил назвать сообщение "газетной уткой". "Не хотелось бы думать, что государственные деятели Германии способны реанимировать методы времен "холодной войны" и готовы сделать спорт заложником политики", - заявил он. Впрочем, мышление времен "холодной войны", очевидно, более присуще именно чиновникам в Киеве, которые так и не заметили, что времена изменились. Теперь, в отличие от 80-х годов прошлого века, бойкот коснется не спортивной, а лишь политической части соревнований ...

Уже 30 апреля министр охраны окружающей среды Германии Норберт Ретген фактически подтвердил сообщение "Шпигеля", призвав правительства Европы бойкотировать Евро-2012 в Украине в знак протеста против содержания в заключении бывшего украинского премьера. По его словам, "диктатура" в Украине не должна иметь возможности воспользоваться июньским чемпионатом для улучшения своего имиджа. "При таких условиях визиты министров или премьер-министров - вне вопроса", - сказал Ретген, который является союзником Меркель. Инициатива немецких политиков получила быстрый отклик в европейских странах. На сегодня о намерении воздержаться от поездок в Украину во время Евро-2012 уже заявили члены правительств Австрии и Бельгии, а также Еврокомиссия. Активно размышляют над такой возможностью в Нидерландах и Италии. И этот перечень, очевидно, еще далеко не исчерпан.

Кстати, политический бойкот спортивных соревнований уже был апробирован лидерами Евросоюза в 2008 году, когда из-за нарушения прав человека в Тибете часть европейских политиков отказались от приглашения Пекина посетить церемонию открытия летних Олимпийских Игр. Правда, это не привело к какому-то конкретному практическому результату. Вместе с тем политический сигнал был достаточно мощным, поскольку не дал возможности для дополнительного пиара китайским руководителям. Что касается Украины, то такой политический сигнал должен быть еще более серьезный, поскольку именно на Евро-2012 в Киеве возлагали большие надежды. Еще в сентябре 2010 года президент Виктор Янукович, находясь в Брюсселе, подарил президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу футбольный мяч. "Я хочу подарить вам мяч как символ проведения в Украине чемпионата Европы 2012 года, как болельщику "Спортинга" и на память о том, что мы проводим этот чемпионат вместе», - сказал тогда Янукович. Однако очевидно, что "общего" в нынешнем футбольном чемпионате осталось очень мало, как и во взглядах официального Киева и европейских столиц на вопросы демократии.

Если же политического бойкота Евро-2012 окажется мало, то в арсенале Европы найдутся и другие способы воздействия. Так, уже сегодня в Брюсселе не исключают возможности отмены запланированного на 15 мая заседания Совета сотрудничества между Украиной и ЕС, в котором нашу страну должен представлять премьер-министр Николай Азаров, а ЕС - министры иностранных дел стран-членов и верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и политики безопасности ЕС Кэтрин Эштон. "На сегодня вероятность отмены заседания Совета сотрудничества составляет 5% -10%, - заявил УНИАН европейский дипломат. - Однако нельзя исключать, что по требованию стран-членов это заседание будет отменено. Все зависит от событий в Украине ".

Сергей Воропаев, Брюссель