Томенко хочет знать, кто оплачивал трансляцию митинга коммунистов на УТ-1

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что за период пребывания при власти команды Виктора Януковича в Украине создана новая модель освещения реальной общественно-политической жизни в средствах массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом говорится в комментарии вице-спикера по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается сегодня.

"Эта модель предусматривает подавляющее положительное присутствие в СМИ политических сил, исполняющих свои политические роли, утвержденные режиссерами власти. В то же время, политических партий, являющихся реальной оппозицией власти, ни на условиях официального размещения, как политической рекламы, ни, тем более, с точки зрения необходимости представить другую точку зрения – не имеют шанса присутствовать в СМИ", - сказал Н.Томенко.

По его словам, для того, чтоб эти политические партии тотально были представлены в СМИ, основным условием является согласие власти, а дополнительнымй – необходимость финансирования этих материалов.

Как пример Н.Томенко привел прямую трансляцию на Первом национальном канале митинга Коммунистической партии Украины по случаю праздника 1 мая. "Трудно, а точнее, просто невозможно себе представить, что Первый национальный транслирует митинг оппозиции возле суда или колонии в Харькове", - отметил он.

Н.Томенко также напомнил, что внешняя реклама "правильных" политиков размещена по всей территории Украины, в то же время, внешняя реклама Юлии Тимошенко может продержаться менее суток, и снимается рекламодателями под угрозами уничтожения их бизнеса.

По его мнению, печатные средства массовой информации нашли выход узаконивания "джинсы" достаточно оригинальным способом. Так, во многих общенациональных газетах практически в каждом номере можно легко найти от трех до пяти материалов о "правильных" политиках или политических партиях. В то же время, понятно, они не отмечены как реклама. Но на последней странице самым мелким из возможных шрифтов написано, что материалы данных рубрик размещены на правах рекламы, сказал Н.Томенко.

"Очевидно, только специалист может понять, что очередной пафосный материал о "героической работе", например, Александра Попова в КГГА или принципиальной позиции Коммунистической партии или забота о благосостоянии граждан Партии регионов размещены пресс-службами за соответствующие вознаграждения. В то же время, в первую очередь люди старшего поколения вряд ли поймут настоящую природу таких материалов", - добавил Н.Томенко.

"Сегодня в Украине гарантирована свобода слова только для провластных политических партий и их союзников – за деньги", - резюмировал заместитель председателя ВР.

Н.Томенко также сообщил, что направил обращение председателю КГГА с просьбой информировать, за какие средства размещаются системные рекламные материалы о его работе в газете "Сегодня" и других общенациональных изданиях. Кроме того, заместитель председателя парламента обратился к руководству Первого национального канала с просьбой предоставить информацию относительно того, кто оплачивал прямую трансляцию на канале митинга Коммунистической партии.