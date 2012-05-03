МИД Бельгии призывает Януковича доказать свою проевропейскость уже сейчас

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел страны, текст которой передан УНИАН.

По словам бельгийского министра, это необходимо, в том числе для подписания соглашения об ассоциации с Украиной и последующего усиления сотрудничества между ЕС и Киевом.

“Уважение к верховенству права и европейским фундаментальным ценностям, а также честные и демократические выборы, являются для Бельгии необходимыми предпосылками для подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной”, - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что Д.Рейндерс обеспокоен ситуацией вокруг бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

“Ее решение начать голодовку после жалоб на плохое физическое отношение демонстрирует серьезное ухудшение ее ситуации”, - сказано в заявлении.

Д.Рейндерс призвал правительство и украинскую власть уважать права Ю.Тимошенко и прежде всего право на получение адекватной медицинской помощи, а также право на посещение.

“Это касается Ю.Тимошенко, а также других заключенных, в том числе членов ее бывшего правительства”, - сказано в заявлении Министерства иностранных дел Бельгии.