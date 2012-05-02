Ухудшилось состояние соратницы Тимошенко, которая голодает седьмые сутки

Как сообщает пресс-служба депутатской фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете, об этом информировал другой участник голодовки, депутат Киевсовета Александр Бригинец, который голодает восьмые сутки.

«На протяжении последних дней состояние Татьяны Мелиховой несколько раз ухудшалось, но она мужественно держалась. Вчера состояние ее здоровья стало критическим. Ей пришлось провести медицинское обследование, врачи и я лично настойчиво рекомендовали ей прекратить голодовку, чтобы не подвергать риску жизнь, но Татьяна Ивановна отказалась от этого», - заявил А.Бригинец.

По его словам, Т.Мелихова решила продолжить голодовку, в надежде на то, что с сегодняшнего дня, когда жара в Киеве начала спадать, ей станет легче.

«Мы не только поддерживаем Ю.Тимошенко и готовы голодать до тех пор, пока будет голодать она, но и выражаем свое негативное отношение к нынешней власти, которая вместо пути демократии избрала путь диктатуры. Также мы пытаемся активизировать общественное движение сопротивления действующей власти в Украине», - объяснил А.Бригинец.

В пресс-службе напомнили, что сегодня, 2 мая, Ю.Тимошенко голодает 13-е сутки.

Голодовки солидарности начались 25 апреля, когда от еды отказались четверо львовян и депутат фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете А.Бригинец. 26 апреля к ним присоединилась председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Т.Мелихова.

Сейчас в Украине голодают более 50 граждан (двое госпитализированы из-за ухудшения состояния здоровья). В палаточном городке на Крещатике напротив Печерского райсуда в Киеве голодают 8 человек.