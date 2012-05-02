Чорновил: Путин мечтает видеть Януковича в тюрьме не меньше, чем Юля

Об этом рассказал в интервью "Газете по-украински" внефракционный нардеп Тарас Чорновил.

"Связь россиян со средой Тимошенко давно не является секретом. К тому же Москва сильно влияет на наши силовые структуры, суды. Показательной является быстрое заявление российского МИДа, что они переживают за судьбу Тимошенко. Информагентства растиражировали ее на весь мир. Путин мечтает видеть Януковича в тюрьме не менее, чем Юля. А Янукович до отупения боится Путина и хочет иметь хотя бы какую-то защиту от Европы", - сказал он.

По его словам, дело Тимошенко можно использовать для политической борьбы.

"Часть людей в "Батькивщине"считают, что дело Тимошенко можно использовать для политической борьбы. Другие - давно сотрудничают с русскими и Виктором Медведчуком в интересах Путина. Факт грубости по отношению к Тимошенко они раскручивают с присущими для них преувеличением и театральностью. В результате возмутились не только Европа и США, а Россия ", - добавил он.