Депутат ПР сгорел в спальном мешке
19:33, 29 апреля 2012Политика
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Депутат Троицкого райсовета Луганской области от Партии регионов 1965 года рождения трагически погиб ночью 28 апреля 2012 года.
Как передает кореспондент УНИАН, по данным источника «Восточного варианта», депутат вместе с компанией друзей выехал на пикник в лес. Веселье сопровождалось употреблением спиртного, и ночью компания решила не возвращаться по домам, а заночевать в лесу.
Участники гуляния отправились спать в машины, но депутат решил спать у костра в спальном мешке.
Ночью мешок загорелся, его друзья проснулись из-за сильного запаха дыма и гари. Пострадавшего доставили в больницу, но там он скончался от полученных ожогов, отмечает издание.
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