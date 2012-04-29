Депутат ПР сгорел в спальном мешке

Как передает кореспондент УНИАН, по данным источника «Восточного варианта», депутат вместе с компанией друзей выехал на пикник в лес. Веселье сопровождалось употреблением спиртного, и ночью компания решила не возвращаться по домам, а заночевать в лесу.

Участники гуляния отправились спать в машины, но депутат решил спать у костра в спальном мешке.

Ночью мешок загорелся, его друзья проснулись из-за сильного запаха дыма и гари. Пострадавшего доставили в больницу, но там он скончался от полученных ожогов, отмечает издание.