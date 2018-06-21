Второе дело Тимошенко: «считать невозможным» суд без ее участия

Просьба поступила от самой обвиняемой. Ее заявление зачитал председательствующий судья Константин Садовский. Тимошенко пожаловалась на здоровье и попросила принять решение "о недоставке в суд». Одновременно она попросила суд отложить рассмотрение дела «до выздоровления», чтобы «напрямую» принимать участие в судебных заседаниях.

В отличие от предварительного слушания 19 апреля, в эту субботу отводов ни от одной из сторон не последовало. Не обошлось без эксцесса. На 10-й минуте работы суда, во время оглашения заявления Тимошенко, в дверь кто-то начал стучать. Работа была прервана по просьбе председательствующего, судебные исполнители открыли дверь, и в зал вошел Александр Турчинов в сопровождении народных депутатов. Из их уст прозвучало обвинение в том, что двери закрыты незаконно. В зале долго не утихал шум. Государственный обвинитель Виктор Лобач обратил внимание на отсутствие справки о состоянии здоровья Тимошенко, отбывающей наказание в Качановской исправительной колонии. Это важный фактор, поскольку решается вопрос о доставке обвиняемой в суд.

Прокурор сообщил, что обвинители не получили медицинского заключения о состоянии здоровья Тимошенко, поскольку она не позволяет себя осмотреть специалистам медкомиссии. В связи с этим члены комиссии попросили об увеличении срока ответа на запрос, а обвинители в свою очередь обратились в суд с просьбой отложить рассмотрение дела на две недели.

Напомним, что 27 апреля медкомиссия Минздрава, специально созданная для изучения состояния здоровья Тимошенко объявила, что не может дать заключение о возможности осужденной участвовать в судебном заседании 28 апреля. По словам председателя комиссии Минздрава, заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, заключение было невозможно сделать из-за отказа осужденной провести ее медицинский осмотр. Комиссия встречалась с Тимошенко в Качановской колонии, но экс-премьер не дала согласия на ее медицинское обследование. По словам Моисеенко, решение о возможной доставке Тимошенко на судебное заседание 28 апреля не входило в полномочия комиссии Минздрава. Это должна сделать пенитенциарная служба, которой и было передано заключение медкомиссии.

Учитывая предложение медкомиссии Минздрава дать две недели дополнительного времени для возможного обследования обвиняемой, прокурор Лобач счел возможным «отложить рассмотрение дела».

Взяв слово, защитник Сергей Власенко обратил внимание на события последних дней. Адвокат выразил возмущение тем, что Тимошенко была «насильно доставлена ​​в больницу», а его по возвращении осужденной в Качановскую колонию под предлогом «санитарных дней» не допускали к подзащитной. «Я утверждаю, что ее избили, и я видел последствия этого избиения», - заявил защитник.

Власенко потребовал от суда принять отдельное постановление о «насильственных действиях» работников Качановской исправительной колонии в отношении Тимошенко во время ее принудительной перевозки в больницу «Укрзализныци» в ночь на 21 апреля.

«Факты избиения подтверждены соответствующими фотографиями, которые были сделаны Уполномоченным Верховной Рады по правам человека и переданы экспертам. На основании ознакомления с ними судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что синяки на теле Тимошенко возникли вследствие удара кулаком со значительной силой», - сообщил С.Власенко. По словам защитника, с сентября 2011 года Тимошенко не является работоспособной, ей не оказывали надлежащую медицинскую помощь, а сейчас по состоянию здоровья его подзащитная не может участвовать в процессуальных действиях.

Адвокат добавил к своему ходатайству оригинал заключения немецких врачей и информацию об избиении Тимошенко. При этом он напомнил о предписании Европейского суда по правам человека, который обязывает власть лечить Тимошенко.

«Немецкие врачи отметили, что клиника, в которой предлагалось бы лечить Юлию Тимошенко, не соответствует требованиям и не может обеспечить лечение», - подчеркнул Власенко. Он также напомнил, что 17 апреля немецкие врачи предоставили заключение о том, что экс-премьер не может участвовать в судебных заседаниях по состоянию здоровья.

Одновременно с ходатайством о приостановлении рассмотрения дела Власенко обратился в суд с просьбой вынести несколько отдельных постановлений. В частности, относительно незаконных действий руководства Качановской колонии, а также нанесение ей телесных повреждений. Адвокат потребовал принять постановление и в отношении прокурора Харьковской области Геннадия Тюрина, который, по его мнению, неадекватно реагировал на события, отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения Тимошенко - а «теперь проводятся какие-то проверки».

Защитник Александр Плахотнюк поддержал своего коллегу и заявил, что «нельзя слушать дело при отсутствии Юлии Тимошенко». Он заявил о необходимости не откладывать рассмотрение дела, а приостановить его до выздоровления обвиняемой. Вместе с тем адвокат отметил особую роль судьи и обратился к его совести.

Защитники Евгения Тимошенко, а также Андрей Кожемякин поддержали своих коллег. Из уст руководителя фракции «БЮТ-Батькивщина» прозвучали самые радикальные требования. Кожемякин потребовал «полного закрытия дела из-за отсутствия состава преступления». Он заявил, что считает Тимошенко «не виновной», и обратился к Президенту Виктору Янукович с требованием «отреагировать должным образом на действия тех, кто ее преследует, немедленно и публично». Кожемякин призвал главу государства взять на себя ответственность за соблюдение прав человека и просил поручить Генеральному Прокурору расследовать факт избиения осужденной. Напоследок защитник заявил, что Тимошенко не виновата, а также выразил убеждение, что она «скоро выйдет на свободу».

Напомним, что во время предварительного слушания 19 апреля государственные обвинители по делу Тимошенко заявили, что экс-премьер Украины обвиняется по трем пунктам: первый - организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 млн грн. Второй - уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн грн. И третий пункт - использование платежной карты иностранной компании, со счета которой Тимошенко сняла почти 1 млн на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не заплатив налогов с этой суммы.

Заключительное слово судьи на заседании 28 апреля было коротким. Садовский пообещал рассмотреть все ходатайства адвокатов в ходе судебного процесса и огласил постановление суда: «считать невозможным» рассмотрение дела Тимошенко без ее участия. Суд назначил следующее заседание на 10 часов утра 21 мая.

В комментарии после завершения слушания Власенко заявил журналистам: решением суда о переносе рассмотрения дела Тимошенко власть признала, что экс-премьер находится в тяжелом состоянии.

«На сегодняшнем судебном заседании власть вынуждена была юридически признать то, что они не признавали с 5 ноября 2011 года, кроме того, что Юлия Тимошенко не виновата в тех обвинениях, которые ей предъявляются, к сожалению, состояние ее здоровья таково, что несет определенные угрозы для нее», - сказал Власенко. «Именно поэтому, - добавил он, - суд был вынужден под давлением совершенно очевидных фактов, а также учитывая позорное избиение Юлии Тимошенко, отложить рассмотрение дела до 21 мая».

В то же время Власенко отметил, что трех недель недостаточно для выздоровления Тимошенко. «Мы считаем, что этого времени недостаточно для восстановления здоровья Юлии Владимировны, поскольку немецкие врачи неоднократно заявляли, что это требует нескольких месяцев», - сказал адвокат.

С.Власенко выразил надежду, что немецкие врачи, которые планируют снова приехать в Украину, проведут еще одно обследование "и дадут еще один вывод, на который будет опираться суд, рассматривая вопрос о возможности слушания дела в дальнейшем».

Вместе с тем адвокат выразил сожаление, что суд не отреагировал на заявление защиты о прекращении рассмотрения дела до полного выздоровления Ю.Тимошенко, «что было бы наиболее логичным в этой ситуации».

В свою очередь, государственный обвинитель Виктория Калита на брифинге заявила, что обвинения будет принимать все предусмотренные законом меры для обеспечения права Тимошенко относительно участия ее в судебном процессе. «Государственными обвинителями будут приниматься все предусмотренные законом меры для того, чтобы права Тимошенко относительно участия ее в судебном рассмотрении дела были соблюдены», - сказала Калита.

28 апреля дочь Юлии Тимошенко Евгения также заявила, что ее мать голодает 9-й день, очень слаба и требует немедленного лечения.

«Сегодня мама голодает уже девятый день. Ей требуется немедленное лечение в специализированном медицинском учреждении в соответствии с решением Европейского суда. Три недели, которые предоставил суд, недостаточно для лечения - она ​​находится в очень слабом состоянии», - сказала Е.Тимошенко.

В субботу прозвучал также комментарий еще одного депутата-бютовца. Сергей Мищенко предположил, что Тимошенко не сможет принять участие в следующем судебном заседании, поскольку ей не оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Она в таком состоянии, что вылечить ее за две недели невозможно. Из-за физической боли Юлия Тимошенко не может себя полноценно защитить», - сказал он.

«Думаю, они будут делать все возможное, чтобы Юлия Тимошенко появилась в суде, или сделают заседание прямо в колонии», - заявил Мищенко.

Заседание суда 28 апреля, как и во время предварительных слушаний 19-29 апреля проходило под «аккомпанемент майдана». На площади Руднева перед зданием Апелляционного суда, где рассматривал дело Киевский райсуд, проходили митинги как сторонников, так и противников Тимошенко.

Владимир Кравченко, Харьков