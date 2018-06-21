Олесь Доний: Политик, который не осуждает украинский режим, сам начинает вонять

На вопросы УНИАН ответил народный депутат от НУ-НС Олесь Доний.

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН САМ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ПРИЧАСТНА ЛИ ВЛАСТЬ К ТЕРАКТАМ

Господин Доний, взрывы в Днепропетровске. Что это было, по вашему мнению?

При первой информации о взрывах было несколько экспертных мнений. Объясняли их по-разному: от бандитских разборок и потери управляемости со стороны нынешней власти - до попытки самой власти отвлечь внимание от избиения и голодовки Тимошенко.

Хотя с формальной точки зрения и нет прямых доказательств, что власть инспирировала эти взрывы, все равно она удивительным образом просто молниеносно сориентировался и воспользовалась ими.

Что имеется в виду? Власть была заинтересована сменить уполномоченного по правам человека Нину Карпачеву на свою ставленницу Валерию Лутковскую - человека, который занимался отбеливанием нынешней власти. Но пока госпожа Лутковская не была приведена к присяге, Карпачева успела подтвердить факт избиения Юлии Тимошенко. И не было предела раздражению нынешней власти, ведь общественное мнение как в Украине, так и за рубежом склонялось против нынешней власти. Поэтому приведение к присяге госпожи Лутковской и предотвращения комментирования данной ситуации со стороны госпожи Карпачевой для власти было чрезвычайно важным. Однако провести запланированную процедуру присяги в Верховной Раде было невозможно из-за блокирования трибуны оппозицией в знак солидарности с голодовкой Тимошенко.

Уже через несколько часов после взрывов в Днепропетровске внезапно созывается внеочередная сессия ВР по взрывам в Днепропетровске. Понятно, что оппозиция с моральной точки зрения не могла заблокировать такую инициативу, но после нескольких выступлений по взрывов Лутковскую привели к присяге. Для "регионалов" это было чрезвычайно важный вопрос. Вся процедура «чрезвычайного заседания» ВР продолжалась всего полтора часа, из которых взрывам уделили немногим больше получаса!

То есть власть моментально воспользовалась взрывами. Служит ли это косвенным доказательством причастности власти к взрывам, пусть определяет для себя каждый эксперт и каждый гражданин.

Если версия о том, что власть все-таки причастна к взрывам, окажется справедливой, это означает, что для нее любые моральные барьеры отсутствуют.

СЕГОДНЯ ВЛАСТЬ НЕ ПРОСТО АВТОКРАТИЧНА, НО И ВЫРАЖАЕТ ПРЕЗРЕНИЕ К КАЖДОМУ СООТЕЧЕСТВЕННИКУ

Несколько дней назад в Интернет слили видео якобы с Тимошенко в колонии... Тюремщики подтвердили его подлинность, хотя на нем совершенно не видно лиц... К каким еще грязны технологий может прибегать власть по оппозиции?

Мне совершенно не интересно, подделка это или нет, потому что это подлость в любом случае. Это лишний раз свидетельствует о низости нынешнего режима и его жандармов. Поэтому, собственно, тут нечего обсуждать.

Да, в Украине сейчас аморальная власть. Поэтому мне не удивительно, что Юлия Тимошенко жалуется на побои и что ее ненадлежащим образом конвоировали в больницу.

Я не раз находился в КПЗ и в Лукьяновском СИЗО, при мне капитан милиции избивал задержанного головой об стенку в кровь. То есть в Украине это такой стиль поведения милиции. Конечно, что среди них те, кто защищает население от преступности, но значительная часть - с садистскими наклонностями.

Сегодня власть не просто автократична, она выражает презрение к каждому гражданину, побуждает к проявлениям садизма, агрессии по всей исполнительной вертикали. Можно себе представить, если такая агрессия выливается на бывшего премьер-министра, то что так называемые правоохранители позволяют себе с обычными гражданами, сидящими в тюрьмах, СИЗО, к которым меньше внимания общества.

ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ВОЗРОДИТЬ В ОБЩЕСТВЕ ГЕН СТРАХА

Есть люди, которые сомневаются в том, что тюремщики могли так поступить с Юлией Владимировной, мол, они понимают, какой бы это был скандал на весь мир...

Нужно четко осознать, что у этой власти вообще нет никаких моральных барьеров и им абсолютно все равно, что о них говорят на Западе. Для власти единственная опасность - потеря власти. Поэтому они нацелены на вечное удержание власти, причем любым путем: фальсификации, манипуляции, подкуп, теракт. Именно поэтому демонстрируется обществу, что Юлия Тимошенко заключена навсегда. И как бы общество ни защищало, и как бы ни меняли УПК, все равно будут открыты новые дела против Юлии Тимошенко. Потому что власть боится Юлию Тимошенко не просто как оппонента, а как конкурента. Вполне вероятно, что Юлия Тимошенко может быть избрана президентом. Именно для предотвращения этого ее держат в заключении, а чтобы общество боялось идти в оппозицию, поддерживать оппозицию, против Тимошенко, Луценко показательно совершаются действия оскорбительные, садистские - чтобы возродить в обществе ген страха.

Не будем забывать, что в обществе, которое совсем недавно прошло через массовые репрессии, Голодомор, через массовую миграцию, ген страха очень сильный. И за несколько лет условной демократии этот ген страха никуда не делся, его сейчас очень легко возродить. Что и делают. Именно поэтому наблюдается столь жестокое обращение с оппозицией: начиная от кулачных боев в Раде, до ужасных, огромных сроков заключения. Скажем, для сравнения избирательности правосудия для оппозиционеров и приближенных к власти: Луценко дали четыре года тюремного заключения и два года условно - сыну входящему во власть Демешкану за убийство.

УКРАИНЦАМ ПОВЕЗЕТ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ УБИЙСТВ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ

Эксперт Игорь Лосев считает, что демократический путь парламентских выборов в Украине завершился. Все это понимают, только "наивная" оппозиция не может этого понять. И в лучшем случае оппозиции пририсуют 15 процентов, чтобы сказать, что в Украине есть оппозиция. Что в Украине происходит с оппозицией, по вашему мнению, и почему она сама не сможет взять свои проценты?

В интеллектуальной части общества, к которой относится и Игорь Лосев, есть понимание, что власть будет готова на что угодно, лишь бы не отдавать власть никому. Повезет, если не будет убийств.

Часть политиков поспешила поверить, что за 20 лет независимости демократия стала необратимой.

Но если пообщаться с представителями регионалов и послушать, какие были фальсификации на выборах в органы местного самоуправления, то не трудно представить себе, как власть будет действовать на этих парламентских выборах. То есть в этом плане анализ Лосева - понятен. Вопрос - у него не в ту сторону идет упрек. Ведь то, что в обществе такая ситуация, - это не вина нескольких политиков или политических партий, а показатель уровня культуры всего общества. Социологические исследования показывают недовольство во всех сферах жизни, однако общество еще не готово выходить на улицы.

Демократии нужно учиться. А это значит: с умением, ответственностью относиться к своему выбору. Учиться разбираться в политике, следить за их деятельностью, голосовать за тех, кто этого стоит, и не голосовать за тех, кто этого не стоит. Это к вопросу о знаменитой гречке, за которую наши с вами граждане продают свой голос.

Граждане должны быть всегда готовы выйти на уличные акции, а не думать, что за уличные акции должны отвечать представители политических партий, и ждать какого-то мессию, который бы раз в 20 лет призвал выходить на улицы. Надо уже побороть в себе потребительские штампы, мол, за нас самих кто-то все решит.

История знает случаи, когда общественность не могла сменить власть на выборах. Тогда вступали в действие крайние проявления. Были удачные и неудачные проявления. Скажем, создание Ирландской республиканской армии и вечная борьба за присоединение Северной Ирландии к Ирландии. Напомним, она до сих пор продолжается. Это пример проявления активности без достижения пока цели, но нация боролась. Есть более показательный пример - в Румынии, где, в отличие от Чехии или Венгрии, не было возможности сменить власть на выборах, поэтому восставший народ взял и расстрелял диктатора Чаушеску, даже с его женой. Это жесткий способ, но это ответ со стороны нации, у которой крадут право на выборах изменить ситуацию.

В Польше произошло все мягче - был организован круглый стол, на котором просто договорились об уходе коммунистической номенклатуры.

Хотелось бы, чтобы у нас все же произошли изменения демократическим путем.

Сегодня власть намного жестче, чем та, которую мы свергали в конце 80-х. Сейчас власти наглее, у нее бандитский бэк-граунд, многие выходцы из криминальной среды являются руководителями государства. Именно поэтому противостоять этой власти гораздо труднее. Именно поэтому нужно возвращаться к апробированным европейским обществом методам борьбы.

Для этого необходимо создание новой объединяющей общественной организации. Не 101-й среди прочих, а структуры, которая смогла бы объединить различные общественные организации, разных лидеров, граждан.

Трудно себе представить наших чиновников, которые садятся за круглый стол и в результате переговоров добровольно передают рычаги власти. Какой бы подходил вариант устранения власти - из европейского опыты, какие вы знаете?

Раньше власти просто развивала вертолетные площадки, а сейчас идет спор, стоит ли так передвигаться президенту, коль скоро вертолет более уязвим для ракеты класса "земля-воздух". То есть власть уже начинает об этом думать. Вопрос в том, способно ли общество о таком думать. Последняя попытка силой устранить власть вылилась в Украинскую повстанческую армию. После этого Украина переходила на европейский опыт гуманизма. Борьба шестидесятников, наша борьба в 80-90-х была все-таки демократической, ненасильственной.

Скажу откровенно, меня беспокоит силовой сценарий, поскольку, как правило, в таких событиях погибают лучшие.

В Европе говорят, что выборы будут последней каплей в отношении к Украине... Что тогда будет с Украиной?

Для части европейских политиков показательны не только действия власти, но и самого общества. И не воспринимая нынешнюю власть ни по каким критериям, европейские политики ждут обеспечения деятельности не от самих политиков, а от общества. Потому что помогать можно тем, кто хочет и кто сам проявляет активность. Можно таким подставить плечо, но не выполнять за них их работу. Ну, не Запад же будет выполнять за украинское общество его работу?

Понятно, что с такой властью Украина будет изгоем и ни о каких кооперациях - политических, экономических, а тем более самом Евросоюзе - речь не идет. Ведь для Европы такая страна просто неинтересна. Видите, что несколько месяцев отсюда вообще уходит капитал тех структур, которые связаны с европейским бизнесом, и они замещаются либо российским капиталом, либо олигархическими группами, которые причастны к нынешней власти. В экономике идет колоссальная монополизация от нескольких структур, семейно или регионально связанных с нынешней властью. Поэтому западный капитал отсюда просто убегает.

Запад свою позицию в отношении украинского режима высказал. Так же, как сделал это в свое время по каждому тираничному режиму, но это не значит, что каждый режим они собирались сразу свергать. Сначала всегда были ожидания, что население само дойдет до понимания перемен в государстве. Есть вопрос к самим украинцам, когда они сами будут готовы к изменениям.

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО МЕНЯЕТ ВЕКТОР УКРАИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТОРОНУ РУСИФИКАЦИИ, ДЕУКРАИНИЗАЦИИ

В Украине, по вашему мнению, проводится какая-то гуманитарная политика?

Более того, антиукраинская гуманитарная политика... Я не раз утверждал, что украинская власть исповедует идеологию русского национализма. Это проявляется через Министерство образования, в первую очередь - через информационную политику, культурную политику. Мы видим, что Министерство образования целенаправленно меняет вектор украинского образования в сторону русификации, деукраинизации. В частности, это отмена тестов по украинскому языку для бакалавров, отмена государственных экзаменов по государственному языку, введение русского языка в ВНО, введение русского языка для иностранцев. Это очень конкретные шаги, которые сделало Минобразования. А часть денационализированного населения это очень "правильно" понимает, и вот уже на Донбассе поставили памятник тирану Ленину, в Запорожье - садисту Сталину. У этих двух руки в крови не меньше, чем у Гитлера.

Мы видим, что эта гуманитарная политика проводится через медиа. Менеджеры телеканалов с удовольствием ретранслируют эту политику через российские сериалы, часто ксенофобские относительно других народов. Мы наблюдаем также тренд замещения украинских ведущих на украинских каналах. Сейчас в каждом шоу на наших телеканалах должны быть русские (или хотя бы не из Украины) ведущие.

Я уже молчу о том, что Кабмин - это засилье выходцев только из одного региона. Но кажется и им невидимые (но реальные) правители уже не очень доверяют, поэтому там появляются люди, которые поставлены как смотрящие, которые получили украинское гражданство несколько лет назад. То есть украинская власть не доверяет украинским гражданам.

И недаром сюда частит с идеей "русского мира" Кирилл, и недаром все представители правящей верхушки ходят в Московский патриархат - в церковь, которая даже не скрывает своей украинофобской настроенности.

Какую тенденцию вы наблюдаете в освещении новостей на нашем телевидении?

Например, недавно братья Капрановы проводили одну яркую художественную акцию. Они вручили премию шестнадцать лимонов для самого тиражного писателя Виктора Федоровича Януковича. Акция проходила в ироническом стиле, присущем европейской традиции. Акция фактически высмеивала самого оплачиваемого писателя в Украине Януковича, который получил за свои творения 16 миллионов гривен. Я насчитал на событии 18 телевизионных камер. На следующий день мне дали результаты мониторинга. И из 18 каналов сюжет показали всего два. Это примерно ответ на вопрос, есть ли цензура на телевидении.

На прошлой неделе я участвовал в программе «Досвид» на УТ-1, которая была посвящена образованию. Программа записывалась заранее, но в так называемом «режиме прямого эфира», то есть должна была выйти без купюр. Но там, где я цитировал данные аудита Счетной палаты (заметьте, не данные оппозиционеров или общественных организаций, а официальный анализ государственной структуры!) о колоссальных миллионных злоупотреблениях со стороны Минобразования при печати учебников, этот кусок был вырезан из программы! Это ли не цензура?

Оппозиционных политиков показывают на ток-шоу, где специально сводятся такие пары, чтобы это ток-шоу показать в скандальной манере. Зато постоянный мониторинг новостей, который все время печатается на "Телекритике", говорит, что оппозицию, в отличие от власти, в телевизионных новостях показывают менее десяти процентов.

А те телеканалы, которые еще позволяют себе давать критику власти, подвергаются репрессиям со стороны Нацсовета, налоговой. Возможно, этот урок усвоили другие менеджеры телеканалов и не позволяют себе такой политики, которая могла бы вызвать беспокойство со стороны властей.

ПОЛИТИК, КОТОРЫЙ НЕ ОСУЖДАЕТ НЫНЕШНИЙ УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ, САМ НАЧИНАЕТ ВОНЯТЬ

МИД России выразил обеспокоенность обращением с Тимошенко. Что бы это значило, неужели Россия так искренне переживает за чужих политзаключенных, имея своих?

У меня нет иллюзий относительно "добрых чувств" нынешней российской власти к украинской оппозиции, поскольку украинская оппозиции намного патриотичнее, чем украинская власть, а Кремль заинтересован в максимальной деукраинизации и перспективе присоединения тем или иным образом к России.

Но действия украинской власти в отношении оппозиции и политзаключенных стало трудно игнорировать. Они настолько показательно грубы, что это не сходит с уст у мировых политиков. От действий нынешней власти такой смрад, что не заявить о несогласии, о протесте против действий нынешней власти - это значит в мировой политике приобщиться к ним. То есть человек, который не осуждает нынешний украинский режим, сам начинает вонять.

Россия, как ни странно, гораздо больше интегрирована в процессы глобализации, чем Украина. Как ни странно, даже отношения с НАТО, которые Россия формально осуждает, крепче. Порой может показаться, что в России антиамериканская истерия, но, опять же, сотрудничество россиян с американцами куда сильнее, чем в Украине. И такие процессы глобализации диктуют и соответствующий стиль поведения стран. Этот стиль уже сформирован.

Да, в России еще хуже с демократией внутри страны, но она не может себе позволить, чтобы кто-то, кого она считает неровней себе, действовал теми же методами без ее согласия. То есть не осудить действия Януковича означало, что Янукович действует по указке России. Потому что руководство России не считает себе ровней украинское руководство. Российское руководство может критиковать британское правительство или американское, но оно их уважает. А украинскую власть не уважает.

Уже давно ясно в мировой политике, что нынешняя украинская власть - это изгои, это браконьеры, варвары, люди, которые не уважают демократии, не имеют моральных принципов. Это люди, которым подаешь руку где-то на событии, но потом нужно вытирать руки.

Порядочные люди должны уважать порядочных. А нечистоплотных - презирать!

Беседовала Оксана Климончук